Міносвіти веде перемовини з країнами-партнерами щодо вивчення в школах української мови як іноземної

Міністерство освіти і науки України веде перемовини з країнами-партнерами щодо вивчення в їхніх школах української мови як іноземної, передає Інтерфакс-Україна.

"Діти справді перебувають у ситуації, коли вимушені вчити місцеву мову як іноземці, іноземну мову, яка вивчається в тій країні (здебільшого англійська чи інша мова європейських країн) і другу іноземну мову. І тоді вони для того, щоб розвантажитися і не вивчати одночасно три мови, вибирають російську. Це дійсно критична ситуація", – сказав міністр освіти Оксен Лісовий під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді.

Він зазначив, що міністерство наразі веде перемовини з країнами-партнерами щодо української мови як іноземної.

"Це необхідно робити і це має перспективу. Ми маємо схвальну позицію з боку міністерства освіти багатьох країн, з якими ми працюємо на цю тему. Вона передбачає вивчення української мови іноземцями, тобто вона починається з азів. Але з точки зору розвантаження наших дітей – це раціонально", – додав міністр.