Також 16 лютого атакували провайдера "Мегасєті", що обслуговує місто Владімір. На відновлення треба до двох тижнів.

Фото: LB.ua

Хакерська група "ВО Team" знищила дані та сервери московського інтернет- провайдера CWN (ВАТ "Пронет"), який обслуговував нафтопромислову галузь Росії. Внаслідок успішної атаки знищено його серверну інфраструктуру та дані.

Про це хакери повідомили на своєму телеграм-каналі.

Зазначається, що цей провайдер обслуговував нафтопромислові компанії країни-агресора: виробника нафтового обладнання - АТ "Очерський машинобудівний завод", а також - науково-технічний центр в нафто-газовій галузі АТ "ВНІІОНГ".

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Крім цього, 16 лютого хакерська група атакувала провайдера "Мегасєті", який обслуговує місто Владімір. Через атаку робота провайдера зупинена, а відновлення послуг може зайняти до двох тижнів.

В результаті цих атак знищено інфраструктуру провайдера, а також призупинено надання послуг зв'язку. Кібероперації проти Росії тривають.

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Як повідомлялося, в кінці січня кіберфахівці ГУР атакували інфраструктуру Газпрому та Газпромнафти.