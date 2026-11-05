Ми зідзвонилися з Аонішікі, щоб дізнатися, як його здоров’я і на якому етапі підготовка до Kyushu Basho , поговорили про значення тренера в його кар’єрі, підбили підсумки важкого для Данила 2026 року, а також розпитали про звичаї в сумо й життя поза тренуваннями й змаганнями. Велика ексклюзивна розмова з українським озекі Аонішікі Аратою — на LB.ua .

На цьому шляху основною підтримкою українця є Аджіґава-ояката — тренер Данила й керівник стайні (клубу. — Ред.), у якій тренується Аонішікі. Саме з ним Аонішікі радиться щодо свого відновлення, участі в турнірі й здоров’я. Саме ця людина свого часу й відкрила Явгусишину двері в японське сумо. Зараз вони разом готуються до листопадового Kyushu Basho . Аонішікі підходить до змагань у статусі одного з фаворитів.

На заваді цьому стали травми: Аонішікі пошкодив ліву ногу, через що спочатку непереконливо виступив на березневому Haru Basho , пропустив травневий Natsu Basho й замість бажаного підвищення опустився в ранзі. Коли здавалося, що українець надовго віддалився від мети, він повернувся й у липні видав зразковий перформанс спочатку з однією, а потім і двома травмованими ногами, здобувши третій Кубок імператора . Аонішікі блискавично повернув собі ранг озекі й продовжує відновлення після травми, паралельно готуючись до наступного турніру.

Український сумоїст Аонішікі Арата (Данило Явгусишин) перебуває на завершальному етапі підготовки до Kyushu Basho — останнього гранд-турніру року. Саме на цьому змаганні рік тому він уперше здобув Кубок імператора , сенсаційно здолавши монгольського йокодзуну (найвищий ранг у сумо. — Ред.) Хошорю в плей-оф. Після цього український рікіші (професійний борець сумо. — Ред.) остаточно закріпився серед найкращих сумоїстів покоління з претензією на ранг йокодзуни й велич, адже завдяки перемозі оновив низку рекордів, які трималися десятиліттями.

Я займаюся спортом із шести років, але в мене не було таких серйозних травм

Даниле, на якому етапі ваша підготовка до листопадового гранд-турніру Kyushu Basho, який стартує 8 листопада?

Додаємо обертів. Турнір починається 8 листопада. До 6-го в нас будуть звичайні тренування, потім один вихідний, а потім будемо починати боротьбу.

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Чи вдалося вам відновитися після травми? Як зараз ваша ліва нога?

Уже набагато краще, лікуюся. Не сказав би, що повністю відновився, але набагато краще, ніж було на попередньому турнірі (Aki Basho. — Ред.). Ще є два тижні. Думаю, що зможу гарно підготуватися й продемонструвати якісну боротьбу.

Фото: Nikkan Sports Арата Аонішікі (ліворуч) під час тренувальної сутички

Чи повернулися до тренувальних сутичок?

Ми їздили з показовими виступами по всій Японії, тіло було втомленим, тому починатимемо поступово.

2026 рік у вашій кар’єрі був непередбачуваним. Ви починали з перспективою здобути ранг йокодзуни, але потім зазнали травми, втратили ранг озекі… Що було найважчим за цей час?

Я займаюся спортом з шести років, але в мене не було таких серйозних травм. Ця була першою, тому я не знав, як правильно поводитися, як правильно лікуватися — це було найважче. Я не міг виходити на дохйо (ринг у сумо. — Ред.), не міг боротися.

Чи був момент, коли було страшно за свою кар’єру?

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Більше за ранг. Я розумів: якщо пропускаю повний турнір, то опускаюся до рангу секіваке (третій найвищий ранг у сумо. — Ред.). Що ж до кар’єри, то мені 22 роки. Ще є час відновитися й заново піднятися в разі чого.

Важко було пропускати турнір, розуміючи, що це гарантуватиме пониження в ранзі?

На березневому турнірі я травмувався, не зміг показати свою боротьбу, потім пропустив показові тури по Японії, лікувався, усе було добре. Нога відновлювалася, але за тиждень до травневого турніру я травмувався знов. Я розумів, що для збереження рангу озекі потрібно виграти вісім сутичок. Подивився на свої можливості, на свою ногу — і стало ясно, що зробити це буде дуже складно. Як реаліст оцінив ситуацію і зрозумів, що краще пропустити турнір і відновитися, спробувати потім ще раз піднятися.

Звісно, я обговорив усе зі своїм тренером, і ми ухвалили таке рішення. Зараз можна сказати, що воно було правильним.

Фото: sponichi.co.jp Данило Явгусишин (Аонішікі Арата)

Наскільки відрізняється ваш настрій, якщо порівнювати періоди перед Kyushu Basho і вересневим Aki Basho?

Якщо говоримо про травму, то почуваюся краще, можу робити набагато більше вправ, більше рухів. У моральному плані перед Aki Basho я переживав, як усе буде. Зараз же я можу більше сконцентруватися на тренуваннях, не думати ні про травму, ні про що інше. Тому, думаю, що настрій кращий.

Зі самого початку кар’єри тренер вірить у мене більше, ніж я сам

Японські медіа писали, що Аджіґава-ояката (тренер Данила й керівник стайні. — Ред.) написав вам повідомлення після того, як поступилися тричі поспіль на Aki Basho. Що це означало для вас?

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Для мене тричі поспіль програвати незвично. За всю кар’єру, може, два-три рази лише таке було. Я почав думати, що це все через травму, що я недостатньо підготувався. Непотрібні речі лізли в голову, тому тренер написав мені, що все вдасться, це не все, на що ти спроможний. Ці слова залізли мені в голову. Подумав, що це справді так. Після цього виграв вісім сутичок. У кінці програв, так, але це сумо: там можна й за секунду програти. Усе ж вдалося поборотися за кубок попри, в принципі, не дуже гарну підготовку.

Після такого перформансу, коли ви тричі поступилися, а потім боролися за кубок, були розчаровані чи задоволені підсумковим результатом?

Сильного розчарування не було. У той момент я зробив усе, що міг, але суперник був сильнішим, тому я не засмутився. У нас такого немає. Наприклад, якщо в професійному боксі ти проводиш два-три поєдинки й програєш, то декілька місяців, пів року постійно про це думаєш. У сумо за два місяці починається новий турнір. Немає часу думати про це. Це стало для мене гарним уроком. Потрібно лише тренуватися й ставати сильнішим — лише це!

В останній сутичці на Aki Basho ви поступилися йокодзуні Оносато. На вашу думку, які його сильні сторони і як їм протидіяти?

Його розмір: він вищий і важчий за мене. Попри свою вагу, доволі швидкий і рухливий. Також у нього гарний старт. Я повністю програю в габаритах, тому мені потрібно лівою чи правою рукою дотягнутися до його поясу. В останній сутичці я намагався вхопитися за пояс, але він обірвався, тому не зміг зупинити його старт.

Але ви вже перемагали його на турнірі в Нагої, коли здавалося, що ситуація критична, адже обидві ваші ноги були перебинтовані. Важко уявити, наскільки це було складно в тих умовах…

Так, але коли дивишся на результат, то й ноги перестають боліти.

Фото: Nikkan Sports Nagoya Basho Аонішікі проти Атаміфуджі в плей-оф

У плей-оф тоді ви перемогли Атаміфуджі й Кірішиму. Перший важить 195 кілограмів. Як вдалося його здолати з травмою ніг?

Я теж хочу в себе запитати, як це вдалося. Якщо говорити чесно, то останній плей-оф — це було інтуїтивно, на характері. Коли дивлюся відео, то розумію, що робив, а от одразу після сутичок не було часу думати, що відбулося.

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Потім була сутичка з Кірішимою, коли ви обидва впали з дохйо. Ви ще й приземлилися невдало на плече. Не сильно забилися?

Плече поболіло, але я сходив до лікаря. Нічого серйозного не було.

Фото: Nikkan Sports Nagoya Basho Аонішікі Арата виштовхує Кірішиму за дохйо і стає чемпіоном

Упродовж років, відколи ви почали займатися сумо в Японії, доводилося змагатися з багатьма суперниками. На вашу думку, хто з них найскладніший?

Найскладніший суперник для мене — я сам. Завжди з такою філософією борюся. Якщо ти не можеш перебороти себе, то не зможеш перемогти суперника.

Чи був період упродовж турніру, коли ваш ояката вірив у вас більше, ніж ви самі?

Мені здається, що зі самого початку моєї кар’єри він вірить у мене більше, ніж я сам. Зазвичай він мені каже, що все буде добре, і так і виходить, тому немає сенсу йому не довіряти.

Фото: nikkansports.com Аонішікі Арата й Аджіґава-ояката

Як би описали свої стосунки з тренером?

Це людина, з якою я можу поговорити не тільки про сумо. Ми можемо поговорити про все. Коли тільки вступив у стайню, постійно дивився на нього: як він поводиться, як розмовляє з людьми. Він став прикладом для наслідування.

Зараз ви головний сумоїст у стайні, адже маєте найвищий ранг. Це престижно для вас чи все ж фактор додаткового тиску, адже потрібно показувати приклад іншим борцям?

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Коли ти виходиш на вулицю, то це більше питання престижу, адже тебе більше знають. Але коли виходиш на дохйо, то думаєш тільки про тренування. У сумо ти повинен підтверджувати свій ранг. Якщо програєш два турніри — опускаєшся. Я ще не став йокодзуною, тому для мене зараз це основна мотивація. Хочеться піднятися до цього рангу, тому я не думаю ні про що інше, крім сумо.

Ви дуже швидко дійшли до найвищого дивізіону в сумо — макуучі, оновили купу рекордів. Наскільки ви змінилися за цей час?

Мені здається, є те, що змінилося, а є те, що залишилося. Важко говорити про себе. Думаю, люди, які довкола, набагато більше знають. Якщо говорити про сумо, то я набрав більше ваги, став більш технічним, додав у силі. Через травми й випробування впродовж кар’єри, здається, став сильнішим морально як людина.

Як не втратити землю під ногами?

Мій ояката не дає задирати носа. У сумо, якщо ти виграєш турнір, уже за два місяці тобі треба буде підтверджувати свій статус.

Коли виграю турнір, то найбільше в голові відкладається перша ніч. Я, наприклад, не можу спати, перебуваю на енергетичному підйомі. Після цього ти прокидаєшся і розумієш, що світ не змінився: потяги так само курсують, риби плавають у морі, тому потрібно збиратися із силами й підтверджувати свій статус на наступному турнірі.

Фото: Nikkan Sports Український сумоїст Арата Аонішікі

У сумо існує жорстка ієрархія в стайні. В Аджіґаві вона теж є чи розмови про це дещо перебільшені?

Ієрархія, звісно, є. У сумо все починається з рангу — це твій паспорт. Коли ми сідаємо їсти, то все починається з оякати, а потім уже за рангом. Молодші за рангом борці підносять тобі їжу, воду, коли ти їси. Так само з почерговістю в душі. Це, звісно, є. У нас доволі нова школа, всі молоді хлопці. Можу сказати, що в нашій стайні нічого надто жорсткого немає.

Для розуміння: ви ж коли лише прийшли, також були тим хлопцем, який підносить воду та їжу?

Звісно, усі через це проходять. Я вважаю, що це важливий час, твій фундамент у сумо.

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Японські медіа наголошують, що ви дуже швидко опанували японську мову і вправно нею користуєтеся. Поділіться секретом, як вам це вдалося.

Секрет у тому, щоб не боятися помилятися, коли спілкуєшся японською. Що більше спілкування, то швидше ти її вивчиш. Коли я вступив у Аджіґаву, навколо мене були лише японці. Навіть коли ти не хочеш її вчити, то все одно чуєш розмови навколо і потрохи-потрохи вивчаєш. Я думаю, що в будь-якій мові основне — це практика.

Якщо буде аварія фури й велосипеда, фура цього навіть не відчує

В одному інтерв’ю ви казали, що хочете трішки набрати ваги, але потім було декілька поразок. Критики заявляли, що ви втратили швидкість через вагу. Наскільки ці припущення відповідають дійсності?

Зараз я націлений не на те, щоб набрати вагу, а на те, щоб вона не знижувалася. Я не завжди був такий здоровий. Потрібно щодня доволі багато їсти, щоб її підтримувати. Зараз у мене 142–143 кілограми. Почуваюся добре, не вважаю, що швидкість стала меншою. Думаю, що ще 2–3 кілограми можу набрати спокійно і це не вплине на мою швидкість. Ми ж не просто набираємо вагу, це не просто жир. Коли ти набираєш вагу й тренуєшся, то це не сповільнює тебе.

Фото: nikkansports.com Аонішікі Арата після здобуття чемпіонства. Праворуч від нього Аджіґава-ояката

Так-так. Це думки критиків переважно.

Так-так, вони точно знають краще за мене (усміхається).

Чому сумоїсти стільки їдять? Навіщо набирати вагу?

Найпростіший приклад: якщо буде аварія фури й велосипеда, то ми розуміємо, що фура цього навіть не відчує. Важко, коли проти тебе виходить людина вагою 190 кілограмів, а ти важиш 100. Дохйо лише 4 метри 55 сантиметрів у діаметрі. Він не такий великий, нікуди втекти. Щоб був баланс, тобі потрібно набирати вагу. Думаю, що середня вага в макуучі зараз близько 150 кілограмів. Окрім того, ти ж не одну сутичку борешся, а 15 днів поспіль. Якщо всі будуть важчими за тебе, то це дуже складно для твого тіла й ризик травмуватися вищий.

Ви самі казали, що багато тренуєтеся, любите відвідувати спортзал. Пригадаєте, яку вагу підіймаєте в жимі лежачи?

У мене було 220 кілограмів на один раз. Моя вага 140 кілограмів. Якщо ми говоримо про відсотки, то це небагато, але в мене немає цілі підіймати багато. Головне, щоб сила була.

Фото: nikkansports.com Аонішікі Арата під час тренування

Як ви проводите вільний час?

Ходжу зі своїми помічниками кудись поїсти, у сауну. Загалом це все. Коли кажуть, що завтра буде вихідний, то перше, що всі хочуть зробити — це спати. У нас зазвичай ранкове тренування. Коли його немає, усі висипаються, а потім відпочивають. Зазвичай у нас один вихідний на тиждень. Після турніру буває тиждень вихідних. Тоді можна й кудись з’їздити, щось подивитися. Наш тренер каже: вихідний для того, щоб тіло відпочивало.

Я знаю, що ви любите аніме.

Так, дивлюся, але останнім часом менше.

Яким видом спорту цікавитеся, крім сумо?

Боксом і ММА. Стежу за цим. Якщо в Японії відбуваються якісь турніри, то ходжу дивитися.

Хочу найближчим часом стати йокодзуною і порадувати всіх

Попереду Kyushu Basho — турнір, на якому ви вперше здобули Кубок імператора. Як думаєте, вдасться покращити свій результат? Що для цього потрібно?

Основне — це тренування. Якщо тренуєшся, то показуєш результат. У сумо на турнірах ти борешся два тижні, але все не обмежується однією сутичкою на день. Зі самого ранку прокидаєшся, тренуєшся, їси й думаєш про сутичку. Це постійний мандраж. У кожної людини за цей період буває, що встаєш — і голова болить, і тіло якесь важке… На всіх переможних турнірах я перемагав у плей-оф. Хотілося б перемогти без цих валідольних плей-оф, покращити свій результат до 13–2, 14–1, 15–0.

Фото: EPA/UPG Kyushu Basho Данило Явгусишин (Арата Аонішікі) перемагає Хошорю на

Кажуть, що на цей турнір повернеться ще один йокодзуна. Той факт, що банзуке (офіційний рейтинг сумоїстів. — Ред.) заповнюється, вас мотивує чи додає переживань?

Я завжди налаштовуюсь на важку боротьбу, розумію, що це ніколи не буває легко. Мені не треба дивитися на інших, щоб себе мотивувати. Я свій найбільший критик і найкраще знаю свої слабкі сторони.

Чи дратують вас питання про те, коли ж ви станете йокодзуною?

Ні. Це ніяк не впливає на шанси стати йокодзуною. Якщо тобі це багато кажуть, то все одно не додає тобі перемог на турнірі. Водночас мені приємно, що люди стежать за мною. Хочеться якнайшвидше їх порадувати.

Чи готові ви до всіх викликів, пов’язаних з рангом йокодзуни?

Не знаю. Я думаю, що ти пізнаєш це, коли підіймаєшся до рангу йокодзуни. Буває, що плануєш, але все стається по-іншому. Тоді ти емоційно просідаєш. Тому не хочу зараз загадувати. Треба боротися й поступово наближатися до мети.

Фото: Nikkan Sports Український сумоїст Данило Явгусишин

Що ви хотіли б сказати своїм українським уболівальникам?

Передусім дякую за підтримку. Відчуваю її перед кожним турніром і після нього. Хочу найближчим часом стати йокодзуною і порадувати всіх.