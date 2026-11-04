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В Іспанії поліція розслідує можливе ненавмисне вбивство футболіста під час гри

Нападник “Тенерифе” Хесус де Мігель отримав травми голови та грудної клітки внаслідок жорсткого зіткнення з воротарем ФК "Андорра".

В Іспанії поліція розслідує можливе ненавмисне вбивство футболіста під час гри
Вболівальники кладуть квіти та запалюють свічки в пам’ять про Хесуса де Мігеля
Фото: EPA/UPG

Нападник “Тенерифе” Хесус де Мігель помер після того, як 30-річний футболіст отримав серйозну травму під час матчу другого іспанського дивізіону, повідомляє BBC.

У понеділок під час гри проти футбольного клубу “Андорра" форвард отримав травми голови та грудної клітки внаслідок жорсткого зіткнення з воротарем Хесусом Овоно. 

Інцидент стався на сьомій хвилині компенсованого часу, коли рахунок у матчі між “Тенерифе” та “Андоррою” був 2:2.

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Овоно побіг до центрального кола, щоб вибити м’яч після довгої передачі, і в цей момент, судячи з усього, зіткнувся коліном із Де Мігелем.

Нападник лежав на полі без руху. Медичний персонал надав йому допомогу, після чого футболіста забрала машина швидкої допомоги та доправила до лікарні.

Арбітр показав Овоно пряму червону картку, після чого зупинив матч.

Іспанські ЗМІ, зокрема видання Marca, повідомили, що в машині швидкої допомоги в Де Мігеля сталася зупинка серця, проте медики змогли реанімувати його дорогою до лікарні.

У понеділок стан Де Мігеля оцінювали як “стабільний, але тяжкий”, проте у вівторок вранці його здоров’я погіршилося і згодом іспанець помер.

Як повідомило агентство Reuters, іспанська поліція розпочала розслідування за фактом можливого ненавмисного вбивства у зв’язку зі смертю Де Мігеля.

Згідно із законодавством Іспанії, будь-яка смерть, що вважається неприродною, автоматично стає підставою для проведення судового розслідування.

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