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Німеччина виступила проти повернення російських хокеїстів на міжнародні турніри

У Німецькому хокейному союзі заявили, що рішення CAS створює серйозні виклики для проведення чемпіонату світу 2027 року, який має відбутися в країні.

Німеччина виступила проти повернення російських хокеїстів на міжнародні турніри
Фото: З відкритих джерел

Німецький хокейний союз (DEB) відреагував на рішення Спортивного арбітражного суду в Лозанні (CAS) щодо допуску російських збірних до міжнародних змагань. Федерація виступила проти повернення команд РФ на турніри та заявила про необхідність оцінити наслідки цього рішення для майбутнього чемпіонату світу. 

Про це йдеться в заяві DEB.

У німецькій федерації наголосили, що їхня позиція щодо участі російських збірних залишається незмінною. Там зазначили, що вже висловлювали незгоду з їхнім поверненням перед Радою Міжнародної федерації хокею (IIHF) та під час слухань у CAS.

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"Наша позиція залишається незмінною: ми виступаємо проти повернення російських збірних до міжнародних хокейних турнірів. Як член IIHF, ми чітко й однозначно висловили цю позицію – як перед Радою IIHF, так і під час слухань у CAS.

Це рішення кардинально змінює ситуацію навколо чемпіонату світу з хокею 2027 року, який має відбутися в Німеччині. Для нас, як для країни-господарки, допуск Росії тягне за собою серйозні наслідки у сферах безпеки, політики та економіки. Наразі ми аналізуємо це рішення спільно з IIHF і згодом повідомимо про подальші кроки", – йдеться у заяві.

У DEB повідомили, що планують ретельно вивчити правові та практичні наслідки рішення CAS і провести консультації з IIHF.

Сама Міжнародна федерація хокею вже заявила, що виконуватиме рішення CAS щодо допуску Росії до міжнародних змагань, хоча й не погоджується з вердиктом.

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