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Гаррі Кейн виграв "Золотий м'яч" найкращому футболісту світу

Англієць отримав нагороду на церемонії у Лондоні.

Гаррі Кейн виграв "Золотий м'яч" найкращому футболісту світу
Гаррі Кейн
Фото: Ballon d'Or

Форвард мюнхенської "Баварії" та збірної Англії Гаррі Кейн був визнаний найкращим футболістом року за версією голосування журналістів на церемонії "Золотий м'яч".

Нагородження вперше відбувалося не у Парижі, а у Лондоні - і це символічно, враховуючи, що вперше за понад 20 років головну індивідуальну премію у світі футболу забрав англієць.

Іспанка Алексія Путельяс стала володаркою такої ж нагороди у жіночому футболі. Окрім того, були оголошені переможці і в інших номінаціях. Найкращим клубом року став тріумфатор Ліги чемпіонів "ПСЖ" з українцем Іллею Забарним у складі. Найкращий бомбардир - Гаррі Кейн. Найкращим голкіпером визнано воротаря збірної Іспанії Унаї Сімона, який на чемпіонаті світу пропустив лише один гол на шляху до трофея.

Найкращим тренером став наставник іспанської національної команди Луїс де ла Фуенте. А найкращим молодим гравцем третій рік поспіль визнали вундеркінда із "Барселони" Ламіна Ямаля. Приз йому вручав президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко.

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