Французький журнал France Football, який щорічно проводить церемонію «Золотий м’яч», оголосив номінантів нової нагороди – «Золотий м’яч всіх часів» (B.O.A.T).
Про це повідомили на сайті видання, передає LB.ua.
Проголосувати може кожен, для цього потрібно заплатити 1 євро. Серед учасників голосування також розіграють 2 квитки на церемонію вручення Золотого мʼяча за підсумками сезону 2025/26. Вона відбудеться 26 жовтня в Лондоні, Велика Британія.
Загалом на здобуття нагороди претендують десять футболістів. Голосування триватиме не за окремого футболіста, а за «золотий сезон» гравця. Через те, що кожен з номінантів здобував Золотий м'яч декілька разів, учасники віддаватимуть свій голос за конкретний сезон номінанта.
Претенденти на «Золотий м’яч всіх часів»:
- Ліонель Мессі (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023);
- Кріштіану Роналду (2008, 2013, 2014, 2016, 2017);
- Марко ван Бастен (1988, 1989, 1992);
- Йоган Кройф (1971, 1973, 1974);
- Мішель Платіні (1983, 1984, 1985);
- Карл-Гайнц Румменігге (1980, 1981);
- Альфредо Ді Стефано (1957, 1959);
- Роналдо (1997, 2002);
- Кевін Кіган (1978, 1979);
- Франц Беккенбауер (1972, 1976).
Проголосувати можна на офіційному сайті France Football за посиланням.
Нагадаємо, чинним володарем Золотого м'яча є французький нападник ПСЖ Усман Дембеле.