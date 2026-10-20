Її планують вручити на цьогорічній церемонії «Золотий м'яч» 26 жовтня.

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Ліонель Мессі дивиться на свій Золотий м'яч, 2009 рік

Французький журнал France Football, який щорічно проводить церемонію «Золотий м’яч», оголосив номінантів нової нагороди – «Золотий м’яч всіх часів» (B.O.A.T).

Про це повідомили на сайті видання, передає LB.ua.

Проголосувати може кожен, для цього потрібно заплатити 1 євро. Серед учасників голосування також розіграють 2 квитки на церемонію вручення Золотого мʼяча за підсумками сезону 2025/26. Вона відбудеться 26 жовтня в Лондоні, Велика Британія.

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Загалом на здобуття нагороди претендують десять футболістів. Голосування триватиме не за окремого футболіста, а за «золотий сезон» гравця. Через те, що кожен з номінантів здобував Золотий м'яч декілька разів, учасники віддаватимуть свій голос за конкретний сезон номінанта.

Претенденти на «Золотий м’яч всіх часів»:

Ліонель Мессі (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023);

Кріштіану Роналду (2008, 2013, 2014, 2016, 2017);

Марко ван Бастен (1988, 1989, 1992);

Йоган Кройф (1971, 1973, 1974);

Мішель Платіні (1983, 1984, 1985);

Карл-Гайнц Румменігге (1980, 1981);

Альфредо Ді Стефано (1957, 1959);

Роналдо (1997, 2002);

Кевін Кіган (1978, 1979);

Франц Беккенбауер (1972, 1976).

Проголосувати можна на офіційному сайті France Football за посиланням.

Нагадаємо, чинним володарем Золотого м'яча є французький нападник ПСЖ Усман Дембеле.