Українська тенісистка Еліна Світоліна (WTA №6) розлучилася з французьким атлетом Гаелем Монфісом.

Про це українка повідомила в своєму інстаграмі.

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«Це найважче, про що мені коли-небудь доводилося розповідати.

Усі знають, як багато для мене означає Україна. Але про те, як війна вплинула на мене внутрішньо, я майже ніколи не говорила. Минулого року я розповіла вам, що мені потрібно відійти від тенісу, оскільки я була не в тому емоційному стані. Сьогодні я хочу трохи більше відкритися. Ви не бачили безсонних ночей, сумнівів і відчуття, що я поступово втрачаю себе.

Гаель бачив усе це. Він ніколи не відпускав моєї руки. Ми довго боролися з цим разом, віддаючи всі сили. Але деякі битви відбуваються глибоко всередині нас, і жодна любов іншої людини не здатна здобути перемогу замість нас.

З часом я зрозуміла, що маю знайти шлях назад до самої себе і що не зможу зробити цього в нашому шлюбі. Це найважча правда, з якою мені доводилося стикатися, і найважче, що мені доводилося говорити людині, яку я кохаю. Гаель вислухав мене. Він поставився до моїх потреб із силою духу та гідністю, яких я ніколи не забуду.

Гаель кохав мене і в найщасливіші моменти мого життя, і в найтемніші часи, а я кохала його всім серцем. Разом ми побудували прекрасне життя, і доля подарувала нам найдорожче — нашу доньку Скай.

Скай завжди буде на першому місці. Наш шлюб закінчується, але наша сім’я — ні. Ми завжди залишатимемося її батьками й будемо поруч на кожному етапі її життя.

Будь ласка, знайте: тут немає винних. Є лише двоє людей, які глибоко кохали одне одного, і спільна історія, яка набуває іншої форми.

Просимо вас поставитися до нас із добротою та дати нам простір, необхідний для того, щоб зцілитися.

Дякую за вашу любов», – йдеться в повідомленні Світоліної.

Еліна і Гаель одружилася 16 липня 2021 року в швейцарській Женеві.

15 жовтня 2022 року в Еліни та Гаеля народилася донька Скай.