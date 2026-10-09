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Ротань розповів, яку роль у «Поліссі» відіграє Усик

Олександр Усик — перший віцепрезидент житомирського клубу.

Ротань розповів, яку роль у «Поліссі» відіграє Усик
Руслан Ротань і Олександр Усик
Фото: instagram.com/fcpolissya

Тренер ФК «Полісся» Руслан Ротань розповів, що Олександр Усик підказує футболістам, як досягнути успіху в спорті.

Про це коуч сказав у розмові з кореспондентом LB.ua під час MEDIA GAME – спільного футбольного матчу між гравцями «Полісся» і журналістами.

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«Ну, знаєте, це насамперед наш перший віцепрезидент. Найголовніше — це дуже важлива людина для команди, тому що це чемпіон, який своїм прикладом показав, наскільки спорт — це тяжка робота», — пояснив Ротань.

За його словами, Усик підказує як футболістам, так і членам тренерському штабу команди.

«Своїм прикладом у боксі він завжди і хлопцям, і нам (тренерському штабу. — Ред.) показує дуже багато моментів: чого він прагнув, як він ішов цим шляхом. Також ми хочемо донести до наших хлопців, що у футболі нічого не буває просто. Футбол — це дуже велика відповідальність і дуже великий обсяг роботи, який потрібно виконувати щодня. Саме про це Олександр нам і розказує, це показує і про це розмовляє з хлопцями. Тому це дуже важлива людина для нас. Ми пишаємося, що він із нами. Він — приклад для всіх», – підсумував він.

Нагадаємо, «Полісся» очолювало УПЛ перед міжнародною паузою у жовтні. В активі житомирців 18 очок після 7 матчів.

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