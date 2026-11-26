Голова апарату СБУ стверджує, що на контент каналів Служба не впливає.

У Службі безпеки підтвердили перебування в запасі СБУ трьох чоловіків, які, за інформацією народного депутата Ярослава Железняка, можуть бути адміністраторами великих анонімних телеграм-каналів. На засіданні ТСК, куди запросили представників СБУ, Железняк сказав, що йдеться про Олега Арутюнянца (Times of Ukraine), Богдана Тимощука (Україна Online) і Андрія Сахарова (Інсайдер).

Железняк повідомив, що ці канали пов'язують саме з СБУ. Представник СБУ – голова її апарату Олег Головаш – сказав, що «ці три громадянина України перебувають в запасі Служби безпеки».

На запитання Железняка, чому так відбулося, він сказав, що для формування резервів штату СБУ дозволено зараховувати громадян України призовного віку до запасу.

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«Перебування в запасі Служби безпеки не є автоматичним бронюванням», – сказав співробітник СБУ.

Зауважимо, що мобілізувати з запасу СБУ може лише СБУ.

Стосовно можливого зв'язку цих громадян з каналами в Telegram він заявив, що «перебування вказаних трьох громадян України жодним чином не використовується Службою безпеки для координації їхньої професійної діяльності, а, тим більше, для впливу на редакційну політику». Він додав, що СБУ зафіксувала участь цих трьох каналів в висвітленні інформації про напад на військовий об'єкт в Петропавлівській Борщагівці.

«У запасі Служби безпеки, після запиту народних депутатів нами було проведено перевірку, відсутні особи, яких можна ідентифікувати чи пов'язувати з діяльністю телеграм-каналів», – сказав представник СБУ.

Головаш не знає, хто саме вирішив внести в запас ймовірних адміністраторів каналів у Telegram, але це робить керівництво СБУ за подання підрозділів.