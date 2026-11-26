На саміті обговорюють довгостроковий бюджет на 2028-2034 роки та фінансування України.

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр опублікував фото з польським колегою Дональдом Туском перед самітом ЄС у Брюсселі.

"Поляки та угорці – два добрих друга", – написав він у соцмережі X.

Мадяр зазначив, що разом із Туском та партнерами з Вишеградської групи відстоюватиме інтереси країн Центральної Європи.

"Очікую на довгі, складні й подекуди запеклі переговори та дебати. Каву питиму виключно в залі засідань", – написав глава угорського уряду.

Цей жарт стосується Віктора Орбана та подій грудня 2023 року. Тоді під час обговорення початку переговорів про вступ України до ЄС канцлер Німеччини Олаф Шольц запропонував Орбану вийти із зали випити кави. Поки угорського прем’єра не було, лідери Євросоюзу підтримали відкриття переговорів з Україною та Молдовою.

У дописі Мадяр також пожартував, що його багато хто питав, чи взяв він із собою волейбольний м’яч. Він згадав світлини з товариського матчу з президентом України Володимиром Зеленським в Берегові, які, за його словами, побачили в усьому світі.