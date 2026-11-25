Фракція "Європейська солідарність" виступила проти призначення народного депутата Юрія Павленка (депутатська група "Платформа за життя та мир") членом Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки з одночасним звільненням його з посади члена Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики.

У парламенті зареєстрували проєкт постанови про відповідні зміни в складі комітетів Ради.

Спікер Руслан Стефанчук заявив, що нардепи фракції Петра Порошенка заблокували трибуну, через що він оголосив перерву та скликав засідання Погоджувальної ради.

Нардепка від "ЄС" Софія Федина назвала ганьбою спробу повернути колишнього члена забороненої проросійської фракції ОПЗЖ до комітету нацбезпеки, де чимало питань розглядається в закритому режимі за участі військового керівництва.

"Постанову №16240 вони сьогодні фактично шахрайським чином внесли до порядку денного без погодження, зокрема з нашою фракцією. Там є додаткові переходи – депутати, які нещодавно зайшли до Ради, розподіляють по комітетах, і з цим усе гаразд. Але сюди вони хотіли додати і Павленка", - сказала вона в коментарі Lb.ua.

"Поки ми заблокували розгляд цього питання. Але замість того, щоб зняти його з порядку денного і дати нам розглянути решту питань, вони оголосили перерву. Ми пропонували спочатку окремо поставити на голосування постанову про включення депутатів до комітетів – і ми б за неї проголосували. Але ні, вони хочуть силою протягнути Павленка. Я так розумію, їм потрібно якось розрахуватися за голоси ОПЗЖ за те, що вони підтримують «Слугу народу» і фактично створюють із нею коаліцію. От такий у підсумку спосіб розрахунку. Це справді більше, ніж дико, і я не розумію, навіщо це робиться", - додала Федина.