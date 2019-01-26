«Неизвестная Рада»: что читают депутаты?

В очередной статье из цикла «Неизвестная Рада» расскажем вам о литературных новинках в книжной лавке парламента. А также о том, что читают наши народные избранники и читают ли вообще.

Все про любовь и отношения «М+Ж»

Ранее LB.ua уже писал об ассортименте книжной раскладки на первом этаже Верховной Рады Украины. После упоминания в статье о том, что кроме книг в парламенте продают «подарочные наборы» с виски, шоколадом и сертификатами на массаж в СПА-салоны столицы, эти «чудо-коробки» с праздничными лентами пропали из перечня предлагаемой продукции для депутатов.

И теперь кроме одной книжной лавки появился ещё один аналогичный киоск – прямо напротив входа в буфет Рады.

Фото: Анна Стешенко

Изучив «литературное меню» этой новой раскладки, возникло, мягко говоря, спорное впечатление. Основная часть книг здесь посвящена межличностным отношениям, в том числе интимным.

На самом видном месте – «попсовые»: «Почему мужчины хотят секса, а женщины требуют любви» Аллана и Барбары Пизы и «Мужчина с Марса, женщина с Венеры» Джона Грея. Каждая – не больше 250 грн.

Здесь же – «Что известно француженкам про любовь, секс и другие приятные вещи» Дебра Оливье и «Почему француженки не толстеют» Мирей Гиляно.

Фото: Анна Стешенко Фото: Анна Стешенко Фото: Анна Стешенко Фото: Анна Стешенко Фото: Анна Стешенко

Из этой же серии: «Француженки не спят в одиночестве: маленькие хитрости, которые помогут найти большую любовь» Джейми Кейт Каллан и «О-да-ла!: секреты французского шарма».

Чуть выше на центральной раскладке – «Внутри женщины» Тамрико Шоли и «Пять языков любви» Гэри Чепмен. Тут же книги о рыболовстве, красоте и «вдруг» основательный Генри Киссинджер с его геополитическими прогнозами, а также книга Савика Шустера.

Дальнейший обзор продаваемой продукции показал, что у депутатов явно есть спрос не только на литературу о любви и сексе, но и близкую к психологии и политическим технологиям: «Теория лжи» Пола Экмана, «ДНК личности» Дэвида Брукса, «Фишинг: кто и как манипулирует вашим выбором» Роберта Шиллера и Джорджа Акерлофа, «Язык тела», а также «100 правил успешных людей» Найджела Камберленда.

Слева – довольно большой стенд детской литературы. Всегда замотанный встречами и работой депутат, прямо здесь может купить своему подрастающему отпрыску «Деревянный алфавит» и кучу развивающих книг.

Фото: Анна Стешенко Фото: Анна Стешенко Фото: Анна Стешенко

Тайное и неизведанное

В другой книжной лавке – под лестницей и напротив кабинета Радикальной партии Олега Ляшко – более «серьезный» ассортимент. Естественно, и цены здесь стартуют в среднем от 450 грн за «Политика» Аристотеля до 3000 грн. за коллекционный Кобзарь, Библию или Новый Завет с золочеными страницами и в кожаном переплете.

Фото: Анна Стешенко Фото: Анна Стешенко Фото: Анна Стешенко

К слову, среди «новинок» в продаже появился «Зоар» – в кожаной коробке с украинским флагом и упоминанием об ограниченном издательстве «Центра Каббалы». Для непосвящённых – эта книга (тем более, на арамейском языке) может быть интересна очень узкому кругу людей, она – основа каббалистической литературы. «Была тайной все 2000 лет своего существования и написана метафорическим языком, и истинный смысл скрытого за метафорами текста, ключ к его пониманию, веками передавался только от учителя к ученику», – отмечается в предисловии.

На вопрос LB.ua о том: интересовался ли кто-то из депутатов этой «книжной диковинкой» всего за 1600 грн, – любезная продавец поведала, что «многие спрашивают с целью покупки «на подарок», ведь книга выглядит презентабельно и дорого. Хотя вряд ли кто понимает, о чем эта книга вообще», – рассказала женщина.

Фото: Анна Стешенко

Похоже, тематика мистического, поиска истины и оккультизма – в почете у депутатов. Поскольку здесь же в продаже: «Тайные учения всех времён» Менли Холла, Библейская энциклопедия Брокгауза, для любителей «классики» – «Тайная доктрина» Елены Блаватской.

«Юмористические рассказы» Антона Чехова, рассказы Эдгара По и «Собор Парижской Богоматери» Виктора Гюго продают рядом с несколькими изданиями Виктора Пелевина.

Интересной «фишкой» одной из книг по психологии Владимира Науменко «Женщины правят миром» стал найдённый внутри сертификат на 50% «индивидуальную консультацию» доктора с телефоном и личной подписью.

Фото: Анна Стешенко

Литературные предпочтения

В общении с LB.ua бывший министр молодежи и спорта в Кабмине Януковича, а сегодня нардеп «Оппозиционного блока» Юрий Павленко долго не мог вспомнить, какую книгу прочитал в последний раз.

«Сейчас что читаю? Хороший вопрос. Программу нашего кандидата в президенты Юрия Бойко», – ответил он после продолжительной паузы.

Однако далеко не у всех парламентариев возникали такие проблемы. Большинство все-таки читает.

Так, глава Комитета по вопросам промышленной политики и депутат Радикальной партии Виктор Галасюк рассказал, что перечитает бестселлер 2014 года – «23 вещи, которые не рассказывают о капитализме» автора Чхана Ха Джуна из Южной Кореи.

«Он рассказывает очень поучительные вещи о выходе из экономического упадка. На самом деле там есть чему нам поучиться», – отметил он.

Фото: rada.gov.ua Виктор Галасюк

В то же время Галасюк признаётся, что редко покупает чтиво на раскладке в Раде.

«Сейчас даже не вспомню, что здесь покупал», – говорил нардеп.

Его коллега из фракции БПП и представитель правительства в Раде Вадим Денисенко также не покупает книги в парламенте.

«По простой причине. Они здесь на 30-50% дороже, чем на книжном рынке Киева. Сейчас читаю «Homo Deus» Харари. До этого прочитал «Почему Азии удалось?» какого-то экономиста, сейчас не вспомню его имя. Все труднее даётся художественная литература. Поэтому предпочитаю историю и антологии. Читаю на русском, украинском и английском», – рассказал он.

Глава Комитета по вопросам культуры и духовности, депутат «Народного фронта» Николай Княжицкий дочитывает книгу Амоса Оза «Иуда».

«Я читаю постоянно и сразу много книг. И в парламенте часто покупаю книги. Последнее – Умберто Эко», – сказал он.

Юрист и член президентской фракции Валерий Карпунцов поведал, что читает дореволюционное издание «Аграрный вопрос» – это программы партий во времена Российской Империи.

Фото: glavcom.ua Віталій Карпунцов (у центрі) та Юрій Луценко (зліва)

«Очень занимательно, тем более у нас этот вопрос очень актуален. В этой подборке программ партий расписано детально создание земельного банка, как вообще землю продавать. Также люблю жанр психологии и криминалистики. В основном как раз читаю юридическую литературу. Плюс читаю сейчас подборку нормативных актов УНР. А в самой Раде давно покупал книги. Последнее что помню, это «Искусство шпионажа» и тоненькую книжку про Трампа», – откровенничал Карпунцов.

Егор Соболев из «Самопомочи» заверил, что читает сразу пять книг.

«У меня всегда такая привычка. Она, кстати, и сыну моему передалась. Сейчас читаю «Выступления Рузвельта» во времена так называемого нового курса. Я черпаю в ней для себя много интересных и правильных вещей, которые у нас можно применить в политике. Из художественной литературы на Рождество перечитал «Рождественскую песню». Я вообще очень люблю Диккенса, поэтому всегда его перечитываю. Там ценности, которые никогда не устаревают. Также читаю «Воспоминая Мирослава Мариновича». Для меня это целый психотерапевтический процесс. Когда мне плохо, я прихожу уставший с работы, то всегда его читаю. Люблю перечитывать диссидентов. Когда читаешь о их жизни, то понимаешь, что у тебя ещё в ок. А в парламенте никогда и ничего не покупаю. Потому что мне вообще не нравится идея продажи в парламенте. Мне кажется, что это унизительно для такого органа. Плюс в этом есть точно элемент коррупции, ведь не все издательства могут попасть в Раду и продавать здесь свои книги», – рассказал он.