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Главы МИД Украины, Чехии и Дании посетят Мариуполь для ознакомления с ситуацией в зоне ООС

Главы МИД Украины, Чехии и Дании посетят Мариуполь для ознакомления с ситуацией в зоне ООС
Мариуполь (архивное фото)
Фото: visitdonbass.info

Министр иностранных дел Павел Климкин совместно с министрами иностранных дел Чехии Томашем Петршичеком и Дании Андерсом Самуэльсоном посетят Мариуполь Донецкой области для ознакомления с ситуацией в зоне проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-центр украинского МИДа.

"29 января 2019 года состоится совместная рабочая поездка министров иностранных дел Украины Павла Климкина, Чешской Республики - Томаша Петршичека и Королевства Дания - Андерса Самуэльсона в г. Мариуполь с целью получения актуальной информации о политике безопасности, гуманитарной и социально-экономической ситуации в районе проведения операции Объединенных сил", - говорится в сообщении.

В программе поездки министров предусмотрено посещение контрольного пункта въезда-выезда "Гнутово" и осмотр акватории морского порта Мариуполя.

Как сообщалось, 15 января главы МИД Польши, Литвы, Латвии и Эстонии не смогли попасть в Мариуполь из-за непогоды. Вместо этого министры отправились в больницу имени Мечникова в Днепре.

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