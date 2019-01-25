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В РФ пообещали, что раненого пленного моряка Сороку обследует нейрохирург

Денисова направила в Москву запрос с требованием предоставить военнослужащему надлежащую медицинскую помощь.

В РФ пообещали, что раненого пленного моряка Сороку обследует нейрохирург
Василий Сорока
Фото: BBC Україна

Советник российского президента Михаил Федотов проинформировал уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову о состоянии раненого военнопленного моряка Василия Сороки.

Об этом украинский омбудсмен сообщила на странице в Facebook.

"Главный врач медицинского блока СИЗО "Матросская тишина" сообщил Федотову, что состояние здоровья украинского военнопленного удовлетворительное. Его обследование проводилось невропатологом и по словам врачей рука парня отечная из-за использования эспандера", - говорится в сообщении.

По просьбе украинского омбудсмена на следующей неделе Василися Сороку посетит нейрохирург.

Также Денисова встретилась с родственниками военнопленных моряков, вернувшимися из Страсбурга.

О состоянии здоровья моряка омбудсмену рассказал отец военнослужащего Виктор Сорока. По его словам, рука сына опухла и посинела. Отец выразил опасение, что в случае неоказания раненому моряку срочной медицинской помощи, часть конечности придется ампутировать.

Денисова попросила министра здравоохранения Ульяну Супрун найти в Москве врача, который смог бы осмотреть Сороку. Она также позвонила Федотову и направила ему официальный запрос с требованием  предоставить пленному военнослужащему надлежащую медицинскую помощь.

Ранее адвокат Сергей Бадамшин сообщил о реальном состоянии раненого украинского моряка Василия Сороки, который находится в СИЗО "Матросская тишина". По его словам, функции руки не восстанавливаются, пальцы не сгибаются, отек не сходит, в руке остаются осколки.

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