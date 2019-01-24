Евросоюз рассмотрит "азовские" санкции против России в феврале

Министры иностранных дел стран Европейского Союза в феврале обсудят вопрос введения нового пакета санкций против России из-за конфликта с Украиной в Азовском море.

Об этом сообщает агентство Reuters.

"По словам дипломатов, в феврале министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят вопрос о введении новых санкций против России из-за противостояния с Украиной в Азовском море", - говорится в сообщении.

Отмечается, что страны, сохраняющие жесткую позицию по отношению к России (Польша, Литва, Великобритания и Швеция), теперь имеют поддержку Дании и Словакии.

"Они утверждают, что давление со стороны Франции и Германии на освобождение Москвой (украинских) военнослужащих не принесло результатов", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в декабре 2018 года Франция и Германия высказались против введения новых санкций против России в связи с инцидентом в Керченском проливе, настаивая на возможностях дипломатического решения проблемы освобождения пленных украинских моряков.

Reuters комментирует слова министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичуса, который сообщил изданию на этой неделе, что они (ЕС) должны ввести дополнительные санкции против России.

"Некоторые (в ЕС) говорят, что мы должны дать диалогу с Россией шанс в нормандском формате, но я говорю, что это не продуктивно", - цитируются в сообщении слова Линкявичуса.

Сообщается, что главы внешнеполитических ведомств стран ЕС встретятся в Румынии на следующей неделе. Они должны будут обсудить вопрос дополнительных санкций на своей следующей сессии, которая пройдет 18 февраля в Брюсселе.

Ранее страны Балтии и Польша выступили за введение новых санкций против России из-за захвата ею украинских моряков в Керченском проливе.

Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли РФ в районе Керченского пролива обстреляли и захватили три украинских военных корабля, которые совершали плановый переход из Одессы в Мариуполь, а также 24 моряков. Сейчас они находятся в Москве. Все они признали себя военнопленными.