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Бывший советник Трампа Роджер Стоун задержан в рамках "российского расследования"

Обвинение касается "слива" писем Демпартии на WikiLeaks

Бывший советник Трампа Роджер Стоун задержан в рамках "российского расследования"
Роджер Стоун
Фото: EPA/UPG

Федеральное бюро расследований задержало во Флориде Роджера Стоуна, одного из ключевых советников Дональда Трампа в период его предвыборной кампании.

Как сообщает "Настоящее время", задержание связано с "российским расследованием", которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер.

Стоуну предъявлены семь уголовных обвинений: один случай воспрепятствованию правосудию, один случай давления на свидетелей с тем, чтобы они давали ложные показания, а также пять случаев лжи следственным органам, сообщил в пятницу офис спецпрокурора.

Один из случаев лжи относится к показаниям, которые Стоун давал Комитету по разведке Конгресса США.

Санкцию на арест Стоуна выдал суд в Вашингтоне накануне, 24 января. Политконсультант и лоббист предстанет перед судом в пятницу и может быть арестован.

Обвинение касается скандала с размещением на сайте WikiLeaks летом 2016 года, незадолго до выборов президента, более 30 тыс. электронных писем и прикрепленных к ним документов, отправленных с личного сервера кандидата в президенты от Демпартии Хиллари Клинтон. Также на WikiLeaks появились более 19 тыс. электронных писем и 8 тыс. приложенных к ним документов Национального комитета (руководящего орган Демпартии) с января 2015 года до 25 мая 2016 года.

Бывший менеджер избирательной кампании Клинтон Джон Подеста обвинял именно Стоуна в публикации на Wikileaks как его личных писем, так и писем руководства Демпартии.

66-летний Стоун - один из наиболее авторитетных политконсультантов Республиканской партии. Он с 70-х годов работал а Ричардом Никсоном, Рональдом Рейганом, Бобом Доулом, а в августе 2015 года присоединился к штабу Трампа. Также он занимался политическим лоббизмом, в том числе вместе с Полом Манафортом, еще одним фигурантом расследования Мюллера: вместе они в 1984 году основали компанию в Вашингтоне. Шесть лет спустя партнеры продали этот бизнес.

Документальный фильм Netflix "Get Me Roger Stone", в котором рассказывается о жизни лоббиста, утверждается, что именно он еще в 1998 году предложил Трампу выставить свою кандидатуру на пост президента США. В то время Стоун лоббировал в Вашингтоне интересы Трампа и его игорного бизнеса.

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