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Численность населения Германии достигла 83 млн человек впервые после воссоединения страны

Рекорд поставлен за счет иммиграции, а не рождаемости.

Численность населения Германии достигла 83 млн человек впервые после воссоединения страны
Беженцы в Мюнхене
Фото: EPA/UPG

Численность населения Германии в 2018 году достигло рекордного уровня за все время после воссоединения страны. К концу минувшего года на территории ФРГ проживало почти 83 млн человек - на 200 тысяч больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Федеральное статистическое ведомство.

Из статистики следует, что рекорд поставлен за счет иммиграции, поскольку уровень смертности в Германии по-прежнему превышает уровень рождаемости. Без мигрантов численность населения страны сократилась бы.

В 2018 году рождаемость в стране увеличилась лишь умеренно (с 785 тысяч до максимум 805 тысяч новорожденных). В то же время смертность за тот же период выросла с 932 тысяч в 2017-м до 950- 970 тысяч в 2018 году). В результате так называемый дефицит рождаемости увеличился со 147 тысяч в 2017-м до 150-180 тысяч в 2018 году.

За отчетный период в Германию переехало на 340-380 тысяч человек больше, чем выехало из страны. В 2017 году так называемое миграционное сальдо было значительно выше и составляло 416 тысяч человек. Миграционное сальдо сокращается в Германии уже третий год подряд, отмечают статистики. В настоящее время оно находится на уровне 2012 года - то есть периода до массового наплыва нелегальных беженцев.

Окончательные данные по численности населения в Германии за 2018 год будут обнародованы летом 2019 года.

Напомним, в прошлом году Германия выделила пособия для выезда из страны 12 тыс. мигрантам.

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