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В Греции отложили голосование по соглашению с Македонией

Решение принято, чтобы продлить время дебатов.

В Греции отложили голосование по соглашению с Македонией
Фото: www.nytimes.com

Парламент Греции отложил на 25 января голосование по ратификации соглашения с соседней Македонией об изменении названия этого государства на Северную Македонию.

Радио Свобода сообщает, что причиной назвали необходимость дать время на выступления большому количеству депутатов, которые записались на дебаты по этому поводу.

В аппарате спикера парламента заявили, что сначала голосование после четырехдневных парламентских дебатов планировали на вечер 24 января.

В обеих странах соглашение имеет многочисленных противников, которые обвиняют правительства своих стран в слишком больших уступках другой стороне и время от времени устраивают акции протеста - последняя на настоящее время, 20 января в Афинах закончилась столкновениями с полицией.

24 января очередная такая демонстрация начала собираться возле здания парламента Греции. Раньше в четверг Коммунистическая партия Греции развесила на стенах исторического Акрополя в Афинах огромные плакаты с надписями "Нет соглашению Ципраса и Заева".

Напомним, в июне 2018 года Македония и Греция подписали историческое соглашение, согласно которому Македония должна изменить свое название на Северную Македонию. Взамен Афины разблокировали переговоры о присоединении Македонии в НАТО и в Европейский Союз. Споры стран относительно названия Македония продолжались с 1990-х годов.

В январе 2019 года парламент Македонии единогласно проголосовал за переименование страны.

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