Жертвами столкновений в Венесуэле стали 16 человек

Арестованы более 150 человек.

В Венесуэле, в штатах Португеса, Баринас, Тачира, Каракасе, Амасонас и Боливар в ходе беспорядков столкновений погибли 16 человек.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на местные СМИ.

По данным главы неправительственной организации "Уголовный форум" Альфредо Ромеро, 152 человека были арестованы.

Напомним, новая волна протестов в Венесуэле началась в понедельник, когда министерство обороны страны сообщило о неудачной попытке военного мятежа в столице, Каракасе. Власти страны сообщили об аресте десятков человек по делу о попытке восстания.

Одним из главных инициаторов протестных акций стал Хуан Гуаидо. Он занял пост главы Национальной ассамблеи в начале января и активно призывает к отстранению от власти нынешнего президента Николаса Мадуро.

В среду Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны. К настоящему моменту его поддержали США, Канада, Бразилия, Парагвай, Колумбия, Перу, Эквадор, Коста-Рика, Аргентина, Чили, Панама.

В поддержку Мадуро высказываются Мексика, Куба, Боливия и Турция.