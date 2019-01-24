Россия не может создать кризис, Россия может его только использовать.

Британский эксперт назвал четыре потенциальные угрозы евроинтеграции Украины в связи с выборами.

Об этом в ходе «круглого стола» на тему «Вмешательство Российской Федерации в выборы в Европе и мире: вызовы для Украины» в Киеве Тарас Кузьо (Великобритания).

Во-первых, политолог акцентировал внимание на возможности возвращения Украины к «оранжевой нестабильности» времен президентства Виктора Ющенка. Он подчеркнул, что во избежание подобной ситуации необходимо избрать главой государства человека, способного найти компромисс с Верховной Радой. «Большая разница между Украиной после 2014-го года и Украиной после Оранжевой революции в том, что за последние 4-5 лет была политическая стабильность, произошло много изменений. После революции-2004 ничего не происходило, только ссоры. Я боюсь, что это может вернуться».

Второй угрозой Кузьо называет антивоенный популизм. Эксперт допускает, что возможен невыгодный компромисс по вопросам оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Автономной Республики Крым.

Аналогично остро стоит необходимость введения реформ в Украине. По информации политолога, Европейский Союз регулярно обращает внимание на то, как украинские партии и отдельные политические деятели выносят инициативы по проведению реформ.

Четвертой угрозой для Украины политолог назвал возможную нестабильность в отношениях с США. Избранному президенту необходим высокий уровень доверия со стороны не только украинских граждан, но и правительства Соединенных Штатов Америки. «Я думаю, что это так же важный вопрос, потому что важнее, чем отношения с США могут быть только отношения с Брюсселем по вопросу безопасности», сказал Кузьо.

«Россия не может создать кризис, Россия может его только использовать, и очевидно, что она это делает», - отметил Тарас Кузьо.