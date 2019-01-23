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Еврокомиссия ​потребовала усилить проверки иностранцев, получающих "золотые паспорта"

Программы предоставления вида на жительство в обмен на инвестиции существуют в 20 странах ЕС.

Еврокомиссия ​потребовала усилить проверки иностранцев, получающих "золотые паспорта"
ЕС может усилить проверки иностранцев, покупающих гражданство
Фото: EPA/UPG

Европейская комиссия снова потребовала от стран Евросоюза усилить проверки иностранцев, желающих получить "золотые паспорта" - гражданство в обмен на инвестиции.

Об этом сообщает Би-би-си.

Речь идет о так называемых "золотых паспортах" и "золотых визах", которые приобретаются в обмен на инвестиции в страну. В Еврокомиссии считают, что такие схемы несут в себе ряд рисков, в частности - отмывания денег, коррупции и ухода от налогов.

Программы предоставления вида на жительство в обмен на инвестиции существуют в 20 странах ЕС. Особое внимание в докладе уделяется Болгарии, Кипру и Мальте.

До половины заявлений по таким программам приходится на выходцев из России, отмечает старший юрист UFG Wealth Management Николай Варгасов. Около 45% заявителей на болгарское гражданство - выходцы из бывшего СССР, приводит пример Камен Шойлев, британский барристер и партнер New Balkans Law Office. Из 3 тыс. человек, ставших гражданами Мальты в обмен на инвестиции в 2017 году, у более чем 600 - русские имена и фамилии, посчитали "Открытые медиа".

Для того, что получить паспорт гражданина Кипра, нужно инвестировать минимум 2 млн евро в экономику страны и приобрести недвижимость. На Мальте нужно заплатить 650 тысяч евро (деньги идут в национальный инвестиционный фонд страны) и приобрести недвижимость на сумму не менее 350 тысяч евро. Для Болгарии сумма инвестиций составляет 1 млн евро.

Все заявители должны доказать, что у них в прошлом не было проблем с законом. Но в этих странах есть проблемы с проверкой, считают в Еврокомиссии. Еще одна проблема, по мнению ЕК, заключается в том, что страны ЕС не консультируются друг с другом по поводу заявителей. И человек, которому было отказано в гражданстве одной страны ЕС, может спокойно обратиться за "золотым паспортом" в другую.

Еврокомиссия намерена до конца 2019 года разработать меры, которые позволят закрыть эти лазейки.

Напомним, в прошлом году стало известно, что российский бизнесмен Олег Дерипаска купил гражданство Кипра. Отмечалось, что за 10 лет гражданами Кипра в обмен на инвестиции стали 1685 человек. Остров заработал на этом почти 5 млрд евро.

Кроме того в начале января 2018 года стало также известно о сотнях богатых россиян, которые получили гражданство Мальты.

Также, по данным газеты The Guardian приобрели себе паспорта на Кипре и многие украинцы. В их числе - Геннадий Боголюбов, Игорь Коломойский, Константин Григоришин.

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