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НАТО и Грузия обеспокоены укреплением военных позиций России на Черном море, - Столтенберг

Столтенберг провел встречу с президентом Грузии Зурабишвили.

НАТО и Грузия обеспокоены укреплением военных позиций России на Черном море, - Столтенберг
Йенс Столтенберг
Фото: EPA/UPG

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс и Грузия обеспокоены наращиванием Россией военного потенциала в регионе Черного моря.

Об этом он сообщил на пресс-конференции с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы усиливаем наше сотрудничество на море, включая обучение береговой охраны Грузии, больше взаимодействия между военно-морскими силами НАТО и Грузии, а также между объединенным центром морских операций Грузии и морским командованием НАТО", - отметил Столтенберг.

Он также в очередной раз заявил о поддержке со стороны НАТО территориальной целостности Грузии и призвал РФ отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии и вывести оттуда своих военных.

Столтенберг также рассказал, что на встрече с Зурабишвили стороны договорились продолжать работать над вступлением Грузии в НАТО. Генсек назвал Тбилиси "уникальным партнером Альянса" и напомнил, что Грузия в марте 2019 года примет у себя совместные с НАТО военные учения.

"Мы также приветствует успехи, которых вы добились с проведением реформ, включая более эффективные институты в сфере обороны и безопасности и модернизацию вооруженных сил. Я призываю вас продолжать следовать по этому пути и приветствую вашу приверженность задаче соответствовать ориентиру НАТО - затрачивать 2% ВВП на оборону", - добавил Столтенберг.

Зурабишвили, в свою очередь, отметила, что "интеграция в евроатлантические структуры является главным внешнеполитическим приоритетом Грузии".

"Грузия является не только надежным партнером НАТО, но и действенным. Мы иногда делаем больше, чем страны члены альянса, к примеру, в отношении требования расходовать 2% ВВП на оборонную сферу и 20% военного бюджета на закупку и модернизацию вооружения", - сказала президент.

По ее словам, "в Грузии ждут принятия решения о ее вступлении в НАТО".

Напомним, ранее Столтенберг заявил, что Грузия станет членом Альянса, когда полностью выполнит необходимые критерии.

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