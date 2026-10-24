Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках

А приєднання до блоку раніше 2030 року - це "абмітно".

Борис Руге, який є очільником дипломатичної місії Німеччини в Україні, в інтерв'ю "Європейській правді" прокоментував можливість вступу нашої держави до ЄС до 2030 року.

Посол заявив, що він радий бачити відмову Києва від риторики щодо прагнення отримати члество у Євросоюзі у 2027 чи 2028 роках.

Що ж до плану української влади приєднатися до блоку до 2030 року, Руге назвав його "дійсно амбітним", вказавши на те, що зміни у законах та реформування інституцій є тривалими процесами. Він також нагадав про необхідність отримати політичне рішення від усіх 27 держав-членів ЄС, які повинні надати свою згоду на розширення.

Німеччина, як переконує посол, прагне швидкого просування України в ЄС і пропонує разом працювати над тим, щоб наша країна "не зійшла з курсу".