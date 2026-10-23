Фільми «Недоступні» та «Комендантська година» покажуть на фестивалі в Берліні

Фільми «Недоступні» Кирила Земляного та «Комендантська година» Єлизавети Топтигіної увійшли до програм 42-го INTERFILM Festival (Міжнародний фестиваль короткометражних фільмів у Берліні), який триватиме з 11 до 15 листопада. Про це йдеться на сайті фестивалю.

«Недоступні» (Unavailable) Земляного покажуть в рамках програми International Competition (Міжнародний конкурс).

За описом, 20-хвилинний ігровий фільм розповідає про молодого чоловіка на імʼя Сергій, який працює волонтером та втрачає зв'язок зі своєю матір'ю, яка залишається на окупованій Росією території. Коли його мати нарешті вирішує евакуюватися, він дізнається, що гуманітарний конвой з його рідного міста був знищений під час бомбардування.

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Ролі виконали Владислав Макарюк, Остап Орест Пасічник, Костянтин Шамін, Юрій Євсюков, Оксана Цимбал та інші.

Стрічка є копродукцією України, Франції, Бельгії, Болгарії та Нідерландів. Українськими продюсерками стали Інна Ласточкіна та Анна Дем'яненко.

У 2025 році премʼєра фільму відбулась на Венеційському міжнародному кінофестивалів конкурсній програмі Orizzonti Short Films. Його також представили на низці інших фестивалів, зокрема на Міжнародному кінофестивалі короткометражного кіно у Клермон-Феррані (Франція) та Київському міжнародному кінофестивалі «Молодість», де стрічка здобула Спеціальну відзнаку від журі.

Фото: www.interfilm.de Кадр із фільму "Комендантська година"

«Комендантську годину» (Curfew) Топтигіної представлять у рамках програми European Short Film Audience Award (Приз глядацьких симпатій європейського короткометражного фільму).

За описом, українська ігрова стрічка розповідає про молоду фотографку, яка в ході експедиції неправильно розрахувала час і тепер не може зловити попутку у місто. На зупинці вона зустрічає хлопця, який святкує свій день народження. Незнайомці вимушені разом перечекати ніч у придорожньому готелі, адже наближається комендантська година.

У фільмі зіграли Олександра Барсток, Павел Логвин, Ірина Кравченко, Роман Сухецький та Влад Романщак. Виконавчою продюсеркою стала Анастасія Захілько.

У 2025 році міжнародна прем’єра відбулась на 31-му Сараєвському кінофестивалі. Тогоріч «Комендантська година» також здобула Приз глядацьких симпатій на Львівському міжнародному кінофестивалі Wiz-Art.

Про Кирила Земляного:

український режисер та сценарист;

родом із Токмаку (Запорізька область);

серед його інших робіт – короткометри «Німий» (2019), «Архітектон» (2021) та «Перезапис» (2022).

Про Єлизавету Топтигіну:

українська режисерка, сценаристка та візуальна мисткиня;

родом з Одещини;

працює над ігровими та гібридними проєктами, створює комерційні й музичні відео. У своїх роботах має на меті дослідити емоційні зв’язки між персонажами, поєднуючи візуальну мову з теплою іронією. Звертається до тем пам’яті, близькості і трансформації на тлі війни;

у 2024 році відзняла короткометр «Рибо».

Про INTERFILM Festival:

найстаріший і найбільший фестиваль короткометражних фільмів у Берліні, заснований 1982 року;