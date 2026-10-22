На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
Відкриття скриньки Пандори
Відкриття скриньки Пандори
«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
Відео«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
ГоловнаКультура
Спецтема
CultHub

Поетка Галина Крук отримала німецьку літературну премію

Крук відзначили заохочувальною Премією імена Горста Бінека за поезію.

CultHub
Поетка Галина Крук отримала німецьку літературну премію
Вірші Галини Крук перекладено багатьма мовами
Фото: Facebook Halyna Kruk

Поетка Галина Крук відзначена заохочувальною Премією імені Горста Бінека. Про це Крук повідомила на своїй Facebook-сторінці. 

Це міжнародна літературна премія, яку з 1991 року присуджує Баварська академія витончених мистецтв у Мюнхені. Цьогоріч головну нагороду премії отримала албанська поетеса Луєта Ллешанаку. 

Премію вручають кожні два роки в Мюнхені. Головна премія становить 10 000 євро, заохочувальна – 5 000 євро. 

«Вірші Галини Крук свідчать, – йдеться в обґрунтуванні журі. – Хоча вони постають у часи сум'яття й непевності, майстерність української поетки проявляється на кожній сторінці. Точно підмічені сцени та приголомшливі деталі дають змогу відчути становище її країни, а також незламність її мешканців і її мови навіть нам, кого досі оминуло лихо. Вірші Крук нагадують нам, що людина є чимось незмірно більшим, ніж тепловий слід у прицілі снайпера, який шукає ціль».

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.

Поділіться своєю історією з CultHub. З нами можна зв'язатися у соціальних мережах та через пошту: [email protected].

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies