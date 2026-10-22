Поетка Галина Крук отримала німецьку літературну премію

Поетка Галина Крук відзначена заохочувальною Премією імені Горста Бінека. Про це Крук повідомила на своїй Facebook-сторінці.
Це міжнародна літературна премія, яку з 1991 року присуджує Баварська академія витончених мистецтв у Мюнхені. Цьогоріч головну нагороду премії отримала албанська поетеса Луєта Ллешанаку.
Премію вручають кожні два роки в Мюнхені. Головна премія становить 10 000 євро, заохочувальна – 5 000 євро.
«Вірші Галини Крук свідчать, – йдеться в обґрунтуванні журі. – Хоча вони постають у часи сум'яття й непевності, майстерність української поетки проявляється на кожній сторінці. Точно підмічені сцени та приголомшливі деталі дають змогу відчути становище її країни, а також незламність її мешканців і її мови навіть нам, кого досі оминуло лихо. Вірші Крук нагадують нам, що людина є чимось незмірно більшим, ніж тепловий слід у прицілі снайпера, який шукає ціль».