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Міжнародний кримінальний суд отримав премію Європарламенту з прав людини

Політична група соціалістів і демократів висунула МКС на премію після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження санкцій проти суду.

Міжнародний кримінальний суд отримав премію Європарламенту з прав людини
Міжнародний кримінальний суд
Фото: EPA/UPG

Міжнародний кримінальний суд став лауреатом цьогорічної премії імені Сахарова за свободу думки, яку присуджує Європейський парламент. 

Про це пише Pоlitico із посиланням на двох осіб, обізнаних із рішенням.

Політична група соціалістів і демократів висунула МКС на премію після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження санкцій проти суду 9 жовтня.

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«Ми підтримуємо МКС та його посадовців і прагнемо захищати його роботу. Ми повинні гарантувати, що МКС зможе працювати незалежно, без тиску чи зовнішнього втручання», – заявив на початку жовтня заступник голови групи соціалістів і демократів Янніс Маніатіс.

За його словами, це організація, що ґрунтується на інтересах людей, а не політики. 

«Якщо агресори стають жертвами, а ми безпорадно спостерігаємо, як руйнується міжнародне правосуддя, то ризикуємо дозволити перемогти тим, хто вважає себе вищим за закон», – додав він.

Премією розміром 50 000 євро відзначають захисників прав людини та свободи думки. Серед її попередніх лауреатів –Нельсон Мандела, Олексій Навальний, білоруські журналісти та народ України.

Кандидатів, які потрапили до фінального списку, традиційно запрошують на церемонію вручення нагород у Європарламенті. Вона відбувається під час грудневої пленарної сесії в Страсбурзі.

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