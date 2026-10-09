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Reuters: США запровадили санкції проти МКС через справу Нетаньягу

Під санкціями опинилися вісім суддів МКС та троє прокурорів.

Reuters: США запровадили санкції проти МКС через справу Нетаньягу
Фото: amnesty.org.ua

Адміністрація президента США Дональда Трампа запроваджує санкції проти представників Міжнародного кримінального суду на тлі розслідувань щодо дій Ізраїлю у смузі Гази та ордера на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу

Про це йдеться в розслідуванні Reuters.

За інформацією видання, під американські санкції потрапили спеціальна доповідачка ООН з питань Палестини Франческа Альбанезе, вісім суддів МКС і троє прокурорів. Обмеження проти Альбанезе запровадили після її доповіді про діяльність великих компаній, які, за її оцінкою, сприяють порушенням прав палестинців.

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Серед згаданих компаній – Alphabet, Amazon, Caterpillar, Chevron, Hewlett Packard, IBM, Lockheed Martin, Microsoft і Palantir. Альбанезе закликала їх припинити зв’язки з Ізраїлем та попереджала керівників про можливі порушення міжнародного права.

Після цього компанії звернулися до Трампа зі скаргами на дії доповідачки. США запровадили санкції проти Альбанезе, попри заяви ООН про її дипломатичний імунітет.

Окремою причиною конфлікту між Вашингтоном і МКС стало рішення суду в листопаді 2024 року видати ордери на арешт Беньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта.

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За даними Reuters, Білий дім також вимагає від МКС змінити установчий статут, щоб унеможливити розслідування, спрямовані проти Трампа та його найближчих помічників. Держдепартамент США продовжує опрацьовувати нові санкції, зокрема проти співробітників суду нижчого рівня, щоб домогтися припинення розслідувань щодо Гази.

Речник Державного департаменту США Томмі Піготт заявив, що Вашингтон не дозволить, аби МКС порушував суверенітет країни або застосовував свою юрисдикцію до американських та ізраїльських громадян, як вважають у США, незаконно.

Також він зазначив, що Сполучені Штати більше не мають наміру брати участь у міжнародних організаціях або фінансувати їх, якщо вважатимуть, що їхня діяльність суперечить американським національним інтересам.

Водночас Девід Мільштейн, старший радник посла США в Ізраїлі, розкритикував повільне виконання санкційного рішення та закликав адміністрацію Трампа поширити обмеження на всю організацію.

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Санкції впливають і на розслідування щодо Росії. Голова Українського центру громадянських свобод Олександра Матвійчук заявила Reuters, що американські обмеження ускладнюють роботу МКС у справах про воєнні злочини Росії проти України, зокрема щодо катувань українців у російських в’язницях.

Сама Франческа Альбанезе вважає запроваджені проти неї санкції незаконними.

Також про запровадження санкції заявив держсекретар США Марко Рубіо у соцмережі Х.

За його словами, США не визнають юрисдикцію МКС щодо своїх громадян, оскільки країна не приєдналася до суду. Рубіо звинуватив установу в спробах розширити свої повноваження коштом американського суверенітету.

"Саме тому сьогодні Сполучені Штати запроваджують санкції проти Міжнародного кримінального суду. Ми заборонимо транзакції з цим шкідливим судом, позбавивши його ресурсів та зменшивши його можливості працювати проти нас. Наш меседж простий: США й американці не підпадають під юрисдикцію цього фейкового суду", – заявив держсекретар.

Рубіо також закликав союзників США, які є членами МКС, обмежити діяльність суду. За його словами, якщо цього не станеться, Вашингтон продовжить знищення МКС за допомогою санкцій.

"Або МКС припиняє свої погрози, або ми зупинимо МКС", – наголосив Рубіо.

Він додав, що, на думку адміністрації Трампа, лише президент США має рішучість покласти край загрозі, яку суд нібито становить для американських громадян.

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