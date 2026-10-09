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Опозиція Південної Кореї розкритикувала владу через дипломатичний конфлікт з Україною

Депутатка парламенту від опозиційної Партії народної сили хоче надіслати лист з подякою Україні за повернення полонених з КНДР.

Опозиція Південної Кореї розкритикувала владу через дипломатичний конфлікт з Україною
Опозиція невдоволена політикою уряду щодо України
Фото: Yonhap

Депутатка парламенту Південної Кореї від опозиційної Партії народної сили На Кьон Вон розкритикувала адміністрацію президента Лі Чже Мьона через загострення відносин з Україною. 

Про це пише The Korea Herald.

Вона заявила про намір надіслати листа президенту Володимиру Зеленському, щоб подякувати за повернення до Південної Кореї північнокорейських військовополонених.

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На Кьон Вон зазначила, що хоче виправити, за її словами, хибний дипломатичний курс уряду та підтвердити важливість солідарності між ліберальними демократіями.

Її заява пролунала наступного дня після того, як Міністерство закордонних справ Південної Кореї оголосило про відкликання свого посла з України. 

"Адміністрація Лі Чже Мьона не може висловити навіть слова протесту проти Північної Кореї, яка поранила наших військових мінами поблизу військової демаркаційної лінії, або проти Росії – держави-агресора. Натомість вона відповідає ворожістю на добру волю України, яка повернула північнокорейських військовополонених", – написала На Кьон Вон у соцмережах.

Депутатка закликала владу не загострювати ситуацію через можливі непорозуміння у двосторонніх відносинах, а натомість шукати подальших шляхів співпраці з Києвом. 

Що передувало?

Напруженість між країнами посилилася після виступу Зеленського на Генеральній Асамблеї ООН, під час якого він повідомив про передачу північнокорейських військовополонених Південній Кореї. 

Міністр закордонних справ Чо Хьон назвав недостатніми вибачення, передані йому українським колегою Андрієм Сибігою, і заявив, що вони не відповідають очікуванням Сеула. На тлі суперечки Південна Корея вирішила відкликати свого посла з України. 

У відповідь на рішення Сеула Міністерство закордонних справ України заявило про готовність продовжувати діалог. Речник МЗС Георгій Тихий повідомив, що українська сторона запросила південнокорейського посла для пояснення своєї позиції та пошуку конструктивних рішень. 

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