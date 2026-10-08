МЗС: Україна відкрита до діалогу з Південною Кореєю попри відкликання посла

Україна залишається відкритою до відновлення конструктивного діалогу з Південною Кореєю.

Про це в коментарі Lb.ua сказав речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

"Цього тижня ми запрошували до МЗС посла Республіки Корея в Україні для представлення нашої позиції та пошуку конструктивних рішень. Йому була доведена позиція української сторони. Ми переконані, що дипломатія має переважати над емоціями. Попри рішення Сеула про відкликання посла, Україна залишається відкритою до відновлення конструктивного діалогу — навіть якщо на це буде потрібен час", - зазначив він.

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Раніше повідомлялося, що Південна Корея відкликає свого посла з України.

Контекст

Південна Корея вважає недостатніми вибачення України через розголошення інформації про передачу двох північнокорейських військовополонених. Міністр закордонних справ Чо Хьон заявив, що отримане від українського колеги Андрія Сибіги повідомлення з вибаченнями "не відповідає рівню", якого очікує Сеул.

Суперечка виникла після того, як президент України Володимир Зеленський під час виступу на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку повідомив, що Україна передала Південній Кореї двох військовополонених із КНДР. Водночас у Сеулі заявили, що Київ оприлюднив цю інформацію всупереч попередній домовленості про конфіденційність.

За словами Чо Хьона, сторони домовлялися не розголошувати дані про полонених, щоб захистити їх самих та їхніх родичів, які залишаються в Північній Кореї. Після цього Південна Корея почала розглядати можливі заходи реагування, серед них – відкликання свого посла з України.

В Офісі Президента України своєю чергою пояснювали, що Київ повідомив лише про сам факт передачі двох північнокорейців, не розкриваючи деталей операції.