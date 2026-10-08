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Південна Корея відкликає свого посла з України

На таке рішення Сеул пішов після розголошення інформації про передачу двох військовополонених КНДР.

Південна Корея відкликає свого посла з України
Ілюстративне фото
Фото: Укрінформ

Міністерство закордонних справ Південної Кореї заявило про рішення відкликати посла країни в Україні. Відповідну заяву відомство оприлюднило у четвер, 8 жовтня.

У корейському МЗС зазначили, що уряд розраховує на врегулювання всіх невирішених питань у відносинах між Сеулом та Києвом. Для цього Південна Корея планує продовжувати консультації з українською стороною.

Контекст

Південна Корея вважає недостатніми вибачення України через розголошення інформації про передачу двох північнокорейських військовополонених. Міністр закордонних справ Чо Хьон заявив, що отримане від українського колеги Андрія Сибіги повідомлення з вибаченнями "не відповідає рівню", якого очікує Сеул.

Суперечка виникла після того, як президент України Володимир Зеленський під час виступу на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку повідомив, що Україна передала Південній Кореї двох військовополонених із КНДР. Водночас у Сеулі заявили, що Київ оприлюднив цю інформацію всупереч попередній домовленості про конфіденційність.

За словами Чо Хьона, сторони домовлялися не розголошувати дані про полонених, щоб захистити їх самих та їхніх родичів, які залишаються в Північній Кореї. Після цього Південна Корея почала розглядати можливі заходи реагування, серед них – відкликання свого посла з України.

В Офісі Президента України своєю чергою пояснювали, що Київ повідомив лише про сам факт передачі двох північнокорейців, не розкриваючи деталей операції. 

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