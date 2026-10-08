Росія заявила про масовану атаку безпілотників: нарахували майже 400 дронів

Атака тривала всю ніч, під ударом були майже 2 десятки ворожих регіонів.

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У Росії заявили про масовану атаку безпілотників у ніч проти 8 жовтня. За даними міноборони РФ, російська ППО нібито перехопила та знищила 399 українських дронів літакового типу.

Про це стверджує військове відомство держави-агресора.

Атака тривала з 20:00 7 жовтня до 08:00 8 жовтня за московським часом.

За цей час безпілотники нібито фіксували над територіями Бєлгородської, Брянської, Волгоградської, Воронезької, Курської, Липецької, Орловської, Оренбурзької, Пензенської, Ростовської, Рязанської, Самарської, Саратовської, Смоленської, Тамбовської, Тульської та Ульяновської областей.

Також у російському Міноборони заявили про дрони над Московським регіоном, Башкортостаном, окупованим Кримом, Татарстаном та акваторією Чорного моря.