У Київській області росіяни протягом доби поранили трьох людей

Внаслідок ударів зафіксовано пошкодження в Бучанському, Фастівському і Броварському районах.

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У Київській області протягом минулої доби поранень зазнали троє людей. Усіх довелося госпіталізувати.

В Бучанському районі постраждали двоє людей. Пошкоджено 10 об'єктів: три склади, об'єкт інфраструктури і чотири транспортні засоби (три легковики і трактор), повідомив голова ОВА Тимур Ткаченко.

За інформацією поліції, пораненими є чоловік 38 років та 61-річна жінка.

«Броварський район. Травмовано одну людину. Пошкоджено приватне домоволодіння», – сказав Ткаченко.

Пораненою є жінка 77 років.

У Фастівському районі пошкоджено три приватні оселі, склад і легкове авто.