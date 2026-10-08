У Київській області росіяни протягом доби поранили трьох людей

У Київській області протягом минулої доби поранень зазнали троє людей. Усіх довелося госпіталізувати.
В Бучанському районі постраждали двоє людей. Пошкоджено 10 об'єктів: три склади, об'єкт інфраструктури і чотири транспортні засоби (три легковики і трактор), повідомив голова ОВА Тимур Ткаченко.
За інформацією поліції, пораненими є чоловік 38 років та 61-річна жінка.
«Броварський район. Травмовано одну людину. Пошкоджено приватне домоволодіння», – сказав Ткаченко.
Пораненою є жінка 77 років.
У Фастівському районі пошкоджено три приватні оселі, склад і легкове авто.
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