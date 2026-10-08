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У Київській області росіяни протягом доби поранили трьох людей

Внаслідок ударів зафіксовано пошкодження в Бучанському, Фастівському і Броварському районах.

У Київській області росіяни протягом доби поранили трьох людей
Пошкодження в Київській області
Фото: поліція Київської області Facebook

У Київській області протягом минулої доби поранень зазнали троє людей. Усіх довелося госпіталізувати.

В Бучанському районі постраждали двоє людей. Пошкоджено 10 об'єктів: три склади, об'єкт інфраструктури і чотири транспортні засоби (три легковики і трактор), повідомив голова ОВА Тимур Ткаченко.

За інформацією поліції, пораненими є чоловік 38 років та 61-річна жінка.

«Броварський район. Травмовано одну людину. Пошкоджено приватне домоволодіння», – сказав Ткаченко.  

Пораненою є жінка 77 років.

У Фастівському районі пошкоджено три приватні оселі, склад і легкове авто.

  • Учора, 7 жовтня, після ночі ракетних ударів Росія тероризувала столичний регіон дронами. Вона почала запускати їх хвилями, атакуючи Київ та інші населені пункти. У столиці є жертви в двох районах. 
  • Внаслідок вечірніх ударів у Києві і області було значне знеструмлення, що призвело і до перебоїв з подачею води.
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