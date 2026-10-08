У Деснянському районі Києва через атаку РФ загинули двоє людей. Тіла загиблих виявили на місці вчорашнього удару.
Увечері 7 жовтня ворог атакував багатоповерхівку, спричинивши пожежу та часткове руйнування конструкцій на рівні 10-го поверху.
В одній з пошкоджених квартир вогнеборці виявили тіла 2 загиблих людей.
Врятували 22 людей, серед них 8 дітей. Також 4 людини постраждали, з них 2 дитини.
Психологи ДСНС надали допомогу 12 мешканцям будинку.
- Росія після обіду 7 жовтня продовжила атакувати Київ безпілотниками. Внаслідок падіння уламків у столиці постраждали щонайменше 13 людей, є загибла людина.