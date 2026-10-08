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У Деснянському районі Києва через атаку РФ загинули двоє людей. Тіла загиблих виявили на місці вчорашнього удару.

Про це повідомили у ДСНС.

Увечері 7 жовтня ворог атакував багатоповерхівку, спричинивши пожежу та часткове руйнування конструкцій на рівні 10-го поверху.

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В одній з пошкоджених квартир вогнеборці виявили тіла 2 загиблих людей.

Врятували 22 людей, серед них 8 дітей. Також 4 людини постраждали, з них 2 дитини.

Психологи ДСНС надали допомогу 12 мешканцям будинку.

Фото: ДСНС Рятувальник на місці російської атаки