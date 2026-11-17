Наразі невідомо, які наслідки і чи є постраждалі.

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Росія вранці 17 листопада завдала удару по Мукачеву. Про це повідомила міська рада у Facebook.

Мешканців громади закликали не ігнорувати повідомлення про тривогу та перебувати в укриттях до відбою.Також міськрада попросила не публікувати в соцмережах фото й відео роботи сил ППО.

Інформації про наслідки атаки наразі не надали, також невідомо, чи є постраждалі.