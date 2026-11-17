Росія вранці 17 листопада завдала удару по Мукачеву. Про це повідомила міська рада у Facebook.
Мешканців громади закликали не ігнорувати повідомлення про тривогу та перебувати в укриттях до відбою.Також міськрада попросила не публікувати в соцмережах фото й відео роботи сил ППО.
Інформації про наслідки атаки наразі не надали, також невідомо, чи є постраждалі.
- 21 серпня 2025 року російські війська вдарили по підприємству FLEX у Мукачеві, де виготовляють побутову електроніку. За даними Закарпатської ОВА, по заводу випустили дві крилаті ракети "Калібр", зруйнувавши складські приміщення та спричинивши пожежу площею близько 7 тисяч квадратних метрів.
- Унаслідок атаки, за останніми наведеними в повідомленні даними, постраждали 16 людей, серед них працівники підприємства. Двоє були у важкому стані.