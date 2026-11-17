Чому на GTA VI довелося чекати так довго, хто її головні герої, чим Rockstar планує здивувати геймерів, де придбати гру та скільки мільярдів доларів вона може принести розробникам — у матеріалі LB.ua .

За цей час Rockstar змогла випустити інший масштабний проєкт, пережити пандемію, змінити підходи до розробки і двічі перенести реліз. Це все заради гри, яка, за задумом компанії, має встановити нову планку для індустрії.

Окрема сторінка в історії франшизи — GTA V . Гра вийшла 17 вересня 2013 року й заробила понад 800 мільйонів доларів за першу добу продажів. Уже за три дні виторг перевищив мільярд — рекордний на той час показник для індустрії розваг. Загалом за 13 років Rockstar продала майже 235 мільйонів копій GTA V . Гра стала культовою, а очікування нової частини серії перетворилося на мем. «Навіть Мессі виграв чемпіонат світу з футболу раніше, ніж вийшла GTA VI », — приблизно так фанати жартували про нескінченне очікування після тріумфу аргентинця у 2022 році.

Світ змінювався, з’являлися нові покоління ігрових консолей, а Rockstar Games — компанія-розробник — удосконалювала продукт. У 2001 році вийшла GTA III — перша тривимірна гра серії. Потім були Vice City, San Andreas, GTA IV і GTA V . Кожна нова частина ставала помітною в ігровій індустрії. Розробники намагалися випередити час, пропонуючи геймерам дедалі масштабніші відкриті світи, у яких можна було не лише виконувати сюжетні завдання, а й досліджувати навколишнє середовище, самостійно обираючи формат дозвілля.

Уже 19 листопада, після 13 років очікування, світ побачить Grand Theft Auto VI . Мало на яку відеогру в Україні чекали більше, ніж Grand Theft Auto VI . Хіба що вітчизняну S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl , між першим анонсом якої та виходом минуло понад 14 років . Утім якщо у S.T.A.L.K.E.R. 2 гравець досліджує Зону відчуження, то події GTA розгортаються в Америці. З 1997 року, коли вийшла перша частина, українські геймери різного віку росли й дорослішали паралельно з розвитком серії, головною особливістю якої стала можливість викрадати автомобілі, тікати від поліції та досліджувати міста, створені за мотивами реальних американських мегаполісів.

Помилки в плануванні, боротьба з понаднормовими й коронавірус. Чому на GTA VI чекали 13 років

Роботу над продовженням серії Rockstar розпочала ще у 2015 році. Тоді розробники вирушили до Маямі, штат Флорида, за мотивами якого створили головний мегаполіс майбутньої гри — Вайс-Сіті. Спочатку проєкт мав робочу назву Project Americas, адже розробники планували охопити окремі великі регіони Північної та Південної Америки. Та втілення задуму потребувало колосальних ресурсів, тому від ідеї зрештою відмовилися. Про це керівники Rockstar розповіли Bloomberg.

Натомість вирішили зосередитися на вигаданому штаті Леоніда, зокрема Вайс-Сіті, та його деталізації. Саме в цьому місті відбувалися події GTA: Vice City, де геймер грав за Томмі Версетті — бандита в блакитній гавайській сорочці з пальмами. Незадовго до релізу GTA VI, 15 листопада, керівниця видавничого напряму Rockstar Дженніфер Колбе в інтерв’ю The Guardian заявила, що компанія могла б випустити умовну GTA 5.5 значно раніше. Однак розробники прагнули створити набагато цікавіший і деталізованіший ігровий всесвіт, ніж у попередній частині.

Фото: Rockstar Games / Take-Two Interactive GTA VI

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На те, що між виходами GTA V і GTA VI минуло аж 13 років, вплинуло декілька факторів. Насамперед — рішення самої Rockstar. У 2015 році компанія паралельно працювала над продовженням серії ігор про Дикий Захід — Red Dead Redemption 2 (RDR2). Керівництво вирішило сконцентрувати більшість ресурсів саме на цьому проєкті, відклавши розробку GTA VI. RDR2 вийшла 26 жовтня 2018 року. До честі розробників, досвід роботи над вестерном вони згодом використали під час створення нової GTA. Йдеться, зокрема, про технологічні рішення та підходи до деталізації відкритого світу.

Після виходу RDR2 компанія змогла повноцінно зосередитися на GTA VI. Однак проблеми нікуди не зникли. Додаткових труднощів завдала пандемія коронавірусу. Через карантин Rockstar перевела працівників на дистанційну роботу, а студії захоплення рухів акторів були змушені тимчасово зупинитися.

Фото: Rockstar Games / Take-Two Interactive Одна зі сцен Grand Theft Auto VI

Ще одна причина затримок пов’язана з умовами праці. У жовтні 2018 року співзасновник Rockstar Ден Гаузер розповів журналу Vulture, що під час завершення RDR2 його команда іноді працювала по 100 годин на тиждень. Згодом він уточнив, що йшлося про чотирьох старших сценаристів, однак це не вберегло компанію від критики. Під час розробки GTA VI керівництво вирішило скоротити систематичні понаднормові та суттєво збільшити штат. Якщо у 2018 році в Rockstar працював 2441 співробітник, то у 2026-му — вже 4711. Водночас це не означає, що понаднормова робота зникла повністю.

Масштаб проєкту та труднощі з його втіленням змусили Rockstar двічі переносити реліз. Спочатку GTA VI планували випустити восени 2025 року (перший трейлер з’явився ще у грудні 2023-го!), однак згодом дату змінили на 26 травня 2026-го, а потім — на 19 листопада.

І все ж чи варта GTA VI тринадцяти років очікування? Схоже, Rockstar є чим здивувати.

Реалізм, увага до деталей і окремий світ, який живе своїм життям

GTA — це серія відеоігор у жанрі пригодницького бойовика у відкритому світі. Як і в інших іграх, тут є NPC — персонажі, якими не керує гравець. Саме вони фактично й створюють атмосферу гри, відчуття того, що світ, у якому ти перебуваєш, справжній, а не штучно створений. Rockstar це чудово розуміла, тому приділила цьому аспекту особливу увагу. Зокрема, організувала в Лос-Анджелесі спеціальний підрозділ сценаристів, продюсерів і режисерів, відповідальних саме за NPC.

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Фото: Rockstar Games / Take-Two Interactive Ігровий світ у GTA VI

Розробники намагалися не просто створити якомога більше варіантів одягу для перехожих, а й наділити персонажів індивідуальною поведінкою та зовнішністю, прописати можливі варіанти взаємодії з ними. Ба більше, реакції NPC залежатимуть від обставин, їхнього характеру та поведінки самого гравця. Наприклад, під час демонстрації гри для журналу Edge один із перехожих сприйняв погляд головного героя як провокацію та нацькував на нього собаку. Аби врятуватися, персонажеві довелося тікати…

Щоб реалізувати все задумане, Rockstar створила для GTA VI понад 600 тисяч анімацій — майже в 11 разів більше, ніж було у GTA V. Причому йдеться не лише про рухи головних героїв, а й про поведінку перехожих, їхню взаємодію між собою та навколишнім середовищем.

Окрема історія — реалізм і деталі. Одяг персонажів природно рухатиметься під час ходьби, а головні герої зможуть змінювати фізичну форму. Якщо багато їсти, можна набрати зайву вагу, якщо регулярно ходити до спортзалу — наростити м’язи. Впливатиме на стан персонажів і сон. Реалістичнішими стануть навіть автомобілі: їх доведеться заправляти й ремонтувати, а електрокари — заряджати.

Іноді деталізація доходить до абсурду. Наприклад, рідина в пляшках реалістично рухатиметься під час ходьби персонажа, а він сам спітніє, якщо довго перебуватиме на спеці чи займатиметься фізичною активністю. Це лише невелика частина деталей, які розробники продемонстрували журналістам. Повністю оцінити їх можна буде вже безпосередньо в грі.

Вже точно відомо, що у GTA VI буде власний інтернет із соціальними мережами, відео та мобільними застосунками. Наприклад, через аналог Uber можна буде викликати таксі, а за допомогою іншого застосунку — перевірити, чи має автомобіль сигналізацію та систему стеження, а також дізнатись його вартість. Передбачена й система банкінгу, яка дозволить зберігати гроші на рахунку. Окрему роль відіграватимуть соцмережі, через які можна буде стежити за життям мешканців Леоніди.

Фото: GTA 6 / DiscussingFilm Рожевий алігатор Макка

Ба більше, у всесвіті GTA VI з’явиться власний мультсеріал — Macca & Friends. Його головний герой — рожевий алігатор Макка, який разом із друзями потрапляє в різноманітні пригоди. 13 листопада представили тизер мультсеріалу, прем’єру якого анонсували на 19 листопада — день виходу GTA VI. Мультсеріал пов’язаний із вигаданим телеканалом Weazel, який існує у всесвіті гри.

Бонні та Клайд XXI століття. Хто такі Люсія та Джейсон

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Головними героями GTA VI стануть двоє персонажів — Люсія Камінос і Джейсон Дюваль. Вона — дівчина з кримінальним минулим, яка виросла в Ліберті-Сіті, вигаданому мегаполісі зі всесвіту GTA (саме там розгорталися події GTA III і GTA IV), створеному за мотивами Нью-Йорка. Люсія потрапила до в’язниці, захищаючи родину, а тепер намагається змінити своє життя. Джейсон — колишній американський військовий. Після служби він оселився на островах Леоніда-Кіс, де почав працювати на місцевих наркоторговців.

Фото: Rockstar Games / Take-Two Interactive Люсія і Джейсон — головні герої Grand Theft Auto VI

В основі сюжету — історія двох злочинців, чиї стосунки можуть змінюватися залежно від вибору гравця. Вони будуть або любовною парою, або просто спільниками. Вибір за вами!

Де купити GTA VI, скільки вона коштує та коли вийде на ПК

Реліз гри відбудеться 19 листопада 2026 року — уже за два дні! GTA VI буде доступна на приставках PlayStation 5, зокрема Slim і Pro, Xbox Series X та Xbox Series S. Коли гра з’явиться на персональних комп’ютерах (ПК), поки що невідомо. За досвідом попередніх ігор Rockstar, на комп’ютерну версію, можливо, доведеться чекати близько року або довше. До прикладу, GTA V вийшла на ПК 14 квітня 2015 року — через рік і майже сім місяців після консольного релізу, а Red Dead Redemption 2 — 5 листопада 2019-го, через рік і десять днів.

Фото: Rockstar Games / Take-Two Interactive Люсія Камінос

Загалом є два видання GTA VI — стандартне (Standard Edition) та покращене (Ultimate Edition). У першому випадку за 3499 гривень гравець отримає повну гру з основною сюжетною кампанією. Якщо захоче покращене видання, доведеться заплатити 4299 гривень. У такому випадку матиме доступ до набору ексклюзивних автомобілів, зброї, одягу, окремих закладів і додаткових активностей. Щоправда, покращене видання не матиме переваг у якості графіки та міститиме ту саму основну сюжетну кампанію. Повний перелік бонусів є на сайті Rockstar.

Окрема тема — передзамовлення. Якщо придбати GTA VI до 20 листопада, можна отримати бонусний набір Vintage Vice City Pack із ретроавтомобілем, додатковими варіантами одягу й оформленням зброї. Ба більше, гравець може заздалегідь завантажити гру, а опівночі 19 листопада відразу почати грати, не чекаючи на завантаження. Щоб встановити GTA VI на PlayStation 5, потрібно звільнити 212 гігабайтів пам’яті на своїй консолі.

Фото: Rockstar Games / Take-Two Interactive Епізод із Grand Theft Auto VI. Втеча від копів

Скільки грошей зароблять розробники?

Якщо GTA V у 2013 році знадобилося три дні, щоб заробити мільярд доларів, то шоста частина серії, за оцінками аналітиків, подолала цю позначку ще до релізу. Станом на 11 листопада GTA VI передзамовили понад 10 мільйонів разів. Аналітики оцінюють загальну вартість цих замовлень у понад мільярд доларів… Аналітична компанія Newzoo прогнозує, що до завершення першого тижня після виходу GTA VI сукупний виторг від продажів і передзамовлень може сягнути від 3,3 до 5,2 мільярда доларів.

Фото: Rockstar Games / Take-Two Interactive Персонажі з GTA 6

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А скільки ж витратили на розробку гри? Достовірної інформації немає. У мережі поширювали оцінки про два мільярди доларів, але керівниця видавничого напряму Rockstar Дженніфер Колбе заперечила повідомлення про бюджет навіть понад 1,5 мільярда. Офіційну суму компанія не розкриває.

Феномен GTA ще й у тому, що продажем стандартного видання все не закінчиться. Наступний етап — онлайн-режим із внутрішньоігровими покупками (з’явиться орієнтовно в 2027 році). Нова онлайн-гра потенційно може приносити компанії сотні мільйонів доларів щороку. Саме стільки Rockstar приносить GTA Online зараз.

Фото: Rockstar Games / Take-Two Interactive Водний світ GTA VI

Чи справді GTA VI стане революцією в ігровій індустрії, стане зрозуміло вже зовсім скоро. Зрештою, 13 років чекали — два дні якось потерпимо.

Фото: Rockstar Games / Take-Two Interactive Vice City, місто зі всесвіту GTA VI

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