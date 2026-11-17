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Після ранкової атаки на Рівненщину без електропостачання залишилися понад 300 населених пунктів. Об’єкти критичної інфраструктури переходять на резервні джерела живлення.

Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

Попередньо, інформації про поранених наразі не надходило.Повітряна тривога в області триває. Коваль закликав жителів подбати про власну безпеку та безпеку близьких.

Яка ситуація в енергетиці України?

Після нових російських атак енергетики знову відновлюють електропостачання у Запорізькій і Дніпропетровській областях. Роботи тривали всю ніч, але через нові пошкодження їх довелося фактично починати заново. Насамперед електрику повертають на об’єкти критичної інфраструктури, повідомили в "Укренерго".

Аварійні відключення станом на ранок 17 листопада діяли також у Полтавській і Харківській областях. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.