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За минулу добу 16 листопада росіяни вбили мешканця Краматорська на Донеччині.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Ще 9 людей отримали поранення: шестеро у Краматорську, двоє у Слов’янську та один у Карпівці.

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За минулу добу війська Росії завдали 1 831 удар по лінії фронту та житловому сектору області, повідомили у Нацполіції.

Під вогнем перебували 10 населених пунктів: міста Краматорськ, Слов’янськ, селища Новодонецьке, Шабельківка, села Високопілля, Карпівка, Михайлівка, Новоселівка, Степанівка, Шаврове.

Руйнувань зазнали 59 цивільних об’єктів, з них 43 житлових будинки.

У Краматорську зафіксовано 11 влучань: двома бомбами “КАБ-250” і дронами. Одна людина загинула, шестеро зазнали поранень. Пошкоджено 8 багатоквартирних будинків, адмінбудівлю й автомобіль ДСНС, гараж, цивільне авто, автомобілі медзакладу та газової служби.

Слов’янськ росіяни атакували двома бомбами “КАБ-250” і БпЛА – поранили двох мешканців, пошкодили 4 багатоквартирних і 8 приватних будинків.

У Карпівці одну людину травмовано внаслідок влучання БпЛА “Ланцет” у вантажівку.

У Новодонецькому пошкоджено 2 приватних будинки, магазин і котельню, у Високопіллі – 11 приватних будинків, у Михайлівці – 9 будинків, у Степанівці – одну оселю. На Новоселівку ворог скинув "КАБ-250" – руйнувань зазнало агропідприємство.