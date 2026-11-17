Упродовж минулої доби російські війська втратили 1620 солдатів, 2 танки, 6 бойових броньованих машин, 52 артилерійські системи,4 РСЗВ, 10 наземних робокомплексів, 521 штуку автомобільної техніки і автоцистерн та 4 одиниці спецтехніки.
Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 17 листопада 2026 року.
Особовий склад: близько 1 627 040 (+1 620) осіб.
Озброєння та військова техніка:
- Танки: 12 482 (+2)
- Бойові броньовані машини: 25 813 (+6)
- Артилерійські системи: 52 516 (+52)
- РСЗВ: 2 282 (+4)
- Засоби ППО: 1 762
- Літаки: 452
- Гелікоптери: 356.
Безпілотні системи та ракети:
- Наземні робототехнічні комплекси: 3 176 (+10)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 611 870 (+1 494)
- Крилаті ракети: 5 196.
Морська техніка:
- Кораблі та катери: 35
- Підводні човни: 2.
Техніка забезпечення:
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 176 451 (+521)
- Спеціальна техніка: 4 913 (+4).
Дані уточнюються.