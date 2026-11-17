Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 17 листопада 2026 року.

Упродовж минулої доби російські війська втратили 1620 солдатів, 2 танки, 6 бойових броньованих машин, 52 артилерійські системи,4 РСЗВ, 10 наземних робокомплексів, 521 штуку автомобільної техніки і автоцистерн та 4 одиниці спецтехніки.

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Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 627 040 осіб.

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