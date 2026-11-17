Через пошкодження систем критичної інфраструктури, в деяких районах столиці перебої з водо- та теплопостачанням.

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Близько 23.30 год 16 листопада росіяни атакували Київ балістичними ракетами.

Про це повідомили в Повітряних силах.

В місці лунали звуки вибухів. Мер столиці написав, що в місті працюють сили ППО.

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"У столиці працюють сили ППО.Київ під атакою балістики.Перебувайте в укриттях!" - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, є влучання в Північний та Південний мости в Києві.

Внаслідок атаки є пошкодження систем критичної інфраструктури. В деяких районах столиці перебої з водо- та теплопостачанням.

Після 5 години Росія запустила нову хвилю балістики.