Близько 23.30 год 16 листопада росіяни атакували Київ балістичними ракетами.
Про це повідомили в Повітряних силах.
В місці лунали звуки вибухів. Мер столиці написав, що в місті працюють сили ППО.
"У столиці працюють сили ППО.Київ під атакою балістики.Перебувайте в укриттях!" - йдеться в повідомленні.
За попередніми даними, є влучання в Північний та Південний мости в Києві.
Внаслідок атаки є пошкодження систем критичної інфраструктури. В деяких районах столиці перебої з водо- та теплопостачанням.
Після 5 години Росія запустила нову хвилю балістики.