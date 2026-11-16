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У Комишувасі на Запоріжжі завершено пошуково-рятувальні роботи внаслідок російської атаки 2 листопада. Загинули 72 людини.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський.

Рятувальники та поліцейські працювали на місці атаки два тижні. За цей час росіяни одинадцять разів обстріляли селище. Девʼять разів безпосередньо по місцю проведення робіт. Внаслідок цих ударів поранені троє поліцейських та четверо рятувальників. Також пошкоджена техніка.

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"На жаль, обстріл Комишувахи 2 листопада 2026 року став одним із найтрагічніших за час повномасштабної війни", - зазначив Вигівський.

В Комишувасі загинули 72 людини, зокрема рятувальники, поліцейські, працівники гімназії та ЦНАПу, комунальники та медпрацівники.

До розбору завалів залучили інженерну техніку та кінологів.Експерти провели десятки ДНК-досліджень. Чотири людини залишаються зниклими безвісти.

Ще четверо людей, яких врятували у перші години після обстрілу, перебувають в лікарні.