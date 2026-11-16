РФ атакувала АЗК "Укрнафти" на Дніпропетровщині

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Російський FPV-дрон атакував автозаправний комплекс "Укрнафти", що входить до Групи "Нафтогаз", у Дніпропетровській області. На території АЗК пошкоджені будівлі та обладнання.

Про це повідомляє НАК "Нафтогаз".

Унаслідок атаки ніхто не постраждав. Серед пошкоджених об’єктів – касова зона. Можливість і строки відновлення комплексу оцінять пізніше.

"За кожним таким ударом – загроза працівникам і клієнтам. Найважливіше, що сьогодні ніхто не постраждав. Продовжуємо відновлювати пошкоджені комплекси, щоб забезпечувати людей пальним", – зазначив в.о. голови правління "Нафтогазу" Сергій Федоренко.