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Нацполіція: наразі повідомлено про підозру 15 учасникам сутичок у Петропавлівській Борщагівці

Наразі готуються клопотання до суду щодо обрання їм запобіжних заходів. 

Нацполіція: наразі повідомлено про підозру 15 учасникам сутичок у Петропавлівській Борщагівці
Заворушення у Петропавлівській Борщагівці
Фото: Телеграм Дмитра Лубінця

Поліцейські Київщини продовжують документувати протиправні дії учасників сутичок поблизу місця тимчасової дислокації підрозділу Національної гвардії в Петропавлівській Борщагівці.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції. 

Минулого тижня сімом особам повідомили про підозри: шістьом громадянам за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) та ще одному за ч. 2 ст. 342 (опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу) Кримінального кодексу.

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Нагадаємо, раніше правоохоронці також затримали громадянку, яка, за даними слідства, підбурювала місцевих жителів до протиправних дій, двох її спільників, а також - іще п’ятьох осіб.

"Загалом у межах кримінального провадження проведено 33 обшуки за місцями проживання фігурантів. Вилучено речові докази, що підтверджують їхню причетність до протиправної діяльності. Всього спільно з СБУ у межах процесуальних заходів повідомлено про підозри 15 особам", - зазначили в Нацполі. 

Наразі готуються клопотання до суду щодо обрання запобіжних заходів усім сімом підозрюваним.

Робота правоохоронців триває.

Контекст

2 листопада в селі Петропавлівська Борщагівка сталися заворушення поблизу будинку, де перебували військові підрозділу Нацгвардії. На місце прибули правоохоронці, згодом приїхав командувач НГУ Олександр Півненко. У будівлі перебували мобілізовані та декілька військових після СЗЧ.

Біля будівлі з військовими швидко зібрався натовп, оскільки заклик до допомоги "травмованим" мобілізованим активно поширювали в соцмережах. З'ясувалося, що виклик до поліції з повідомленням про недопуск до громадянина зробила жінка, що представилася медиком швидкої, але вона ним не була. Метою було "витягти" одного з військових після СЗЧ. 

Натовп вимагав видати їм мобілізованих. Отримавши відмову, люди намагалися несанкціоновано потрапити всередину, були сутички з правоохоронцями. Деякі поводилися агресивно, зокрема - стосовно командувача Півненка. Розбиратися в ситуації приїхав голова Офісу президента Кирило Буданов. Людей, що представилися родичами мобілізованих, Півненко провів до будівлі й показав, що там немає "катівні", як заявляли в соцмережах. Конфлікт тривав до пізньої ночі. 

Жінку, яка вдавала медика швидкої допомоги і зробила заяву про катування, затримали. З'ясувалося, що за три дні до інциденту вона разом з водієм провела розвідку місцевості біля будинку, який використовувала НГУ. Ця жінка заздалегідь придбала авто швидкої допомоги і вбралася в форму медика. 

Голова ОП генерал Буданов сказав, що на момент його прибуття вже було розбито три машини, зібрався натовп приблизно в 500 людей. Він заявив, що був сторонній вплив на ці події. 

В 1-му корпусі НГУ засудили неправомірні дії щодо військовослужбовців НГУ, водночас застерегли громадян від перешкоджання роботі військових частин.

Президент Зеленський також назвав події "підготовленою історією".

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