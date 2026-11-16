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У Миколаєві внаслідок атаки РФ загинув чоловік, ще двоє людей поранені

Під ударом опинилася портова інфраструктура міста.

У Миколаєві внаслідок атаки РФ загинув чоловік, ще двоє людей поранені
Ліквідація наслідків атаки на Миколаївщині
Фото: ДСНС

Унаслідок сьогоднішньої атаки російських військ на Миколаїв загинув чоловік. Ще двоє людей отримали поранення та були госпіталізовані.  

Про це повідомив в.о. начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

"Внаслідок  сьогоднішньої атаки ворога на Миколаїв загинув чоловік. Дві людини отримали поранення. Їх госпіталізовано. Медики надають необхідну допомогу", – ідеться у повідомленні.

За його словами, під ударом російських безпілотників типу "Бандероль" опинилися портова інфраструктура та одне з підприємств.

Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

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