Нідерландська Artillerie Inrichtingen Armaments планує налагодити виробництво озброєння в Україні

Нідерландська оборонна компанія Artillerie Inrichtingen Armaments (AIA) відкрила офіс в Україні та планує розпочати інженерну діяльність, а згодом — відкрити виробничий майданчик на заході країни. Про це в коментарі «Укрінформу» розповів засновник і генеральний директор AIA Герард Зондерван.

За його словами, компанія зацікавлена у співпраці з українськими оборонними підприємствами. Зокрема, йдеться про спільне виготовлення озброєння для протиповітряної оборони.

«Протягом останніх кількох років ми вже поставили в Україну чимало продукції. Зараз ми також шукаємо партнерів серед українських компаній. Саме тому й відкрили офіс в Україні. Зрештою ми хочемо розпочати з інженерної діяльності, а в перспективі відкрити виробничий майданчик, наприклад, десь на заході країни. Ми прагнемо спільно з Україною виробляти продукцію, передусім для протиповітряної оборони», — зазначив Зондерван.

Керівник компанії також повідомив, що AIA наразі реалізує проєкт із Міністерством оборони Нідерландів, у межах якого випробовує свою продукцію. Якщо випробування будуть успішними, міністерство зможе укласти довгострокові контракти на постачання цієї продукції Україні.

Зондерван зазначив, що регулярно відвідує Україну з початку 2023 року — приблизно кожні два місяці. Компанія також активно залучена до роботи нідерландської робочої групи з питань України. За словами Зондервана, із 2023 року внесок компанії у підтримку України перевищив 100 млн євро.