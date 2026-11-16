Ворог атакував Балаклію і вбив там людину (оновлено)

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Сьогодні, 16 листопада, російська армія атакувала місто Балаклія на Харківщині. Відомо про жертву та пʼятьох , є руйнування.

Про це написав начальник ОВА Олег Синєгубов. За словами начальника Балаклійської МВА Віталія Карабанова, РФ вдарила по центральній частині міста.

Оновлення. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще пʼятеро отримали поранення, написав пізніше Карабанов.

Внаслідок удару пошкоджень зазнали багатоквартирні житлові будинки, об’єкт цивільної інфраструктури, заклад культури, а також приватні об’єкти. Зокрема, пошкоджено скління вікон та покрівлі.

Раншіе повідомляли, що пошкоджено відділення пошти, вантажний і три легкові автомобілі. Триває ліквідація наслідків.