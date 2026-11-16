У шести областях України є знеструмлення через російські обстріли

Станом на ранок 16 листопада унаслідок обстрілів станом на ранок є знеструмлення споживачів у Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Одеській, Тернопільській та Черкаській областях. Росіяни. Продовжують атакувати енергетику, пише Укренерго.
Спеціалісти цілодобово працюють над відновленням пошкодженого обладнання, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться всюди, де це дозволяє безпекова ситуація.
Через пошкодження енергетичного обладнання у частині областей до кінця доби вимушено діють обмеження:
- для промисловості — графіки обмеження потужності;
- для всіх категорій споживачів — графіки погодинних відключень (від 1 до 3 черг).
У Харківській та Полтавській областях зранку застосовувалися графіки аварійних відключень.
Актуальну інформацію щодо відключень можна перевірити на офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу.
- Україна планує спростити процедури встановлення та введення в експлуатацію генеруючого обладнання, розвивати розподілену газову генерацію та залучати міжнародну допомогу для зміцнення енергетичної стійкості.