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У шести областях України є знеструмлення через російські обстріли

У Харківській та Полтавській областях зранку застосовувалися графіки аварійних відключень.

У шести областях України є знеструмлення через російські обстріли
Фото: тг-канал /Укренерго

Станом на ранок 16 листопада унаслідок обстрілів станом на ранок є знеструмлення споживачів у Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Одеській, Тернопільській та Черкаській областях. Росіяни. Продовжують атакувати енергетику, пише Укренерго.

Спеціалісти цілодобово працюють над відновленням пошкодженого обладнання, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться всюди, де це дозволяє безпекова ситуація.

Через пошкодження енергетичного обладнання у частині областей до кінця доби вимушено діють обмеження:

  • для промисловості — графіки обмеження потужності;
  • для всіх категорій споживачів — графіки погодинних відключень (від 1 до 3 черг).

У Харківській та Полтавській областях зранку застосовувалися графіки аварійних відключень.

Актуальну інформацію щодо відключень можна перевірити на офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу.

  • Україна планує спростити процедури встановлення та введення в експлуатацію генеруючого обладнання, розвивати розподілену газову генерацію та залучати міжнародну допомогу для зміцнення енергетичної стійкості. 
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