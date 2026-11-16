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Після атаки РФ на Донеччині загинули чотири людини

Під вогнем перебували міста Дружківка, Краматорськ, Слов’янськ, селище Малотаранівка, села Львівка, Михайлівка.

Після атаки РФ на Донеччині загинули чотири людини
Наслідки обстрілу росіянами Донецької області

Четверо людей загинули та четверо постраждали через обстріли Донецької області минулої доби, повідомили у Національній поліції.

За минулу добу поліція зафіксувала 1 295 ударів по лінії фронту та житловому сектору Донеччини.

Під вогнем перебували шість населених пунктів: міста Дружківка, Краматорськ, Слов’янськ, селище Малотаранівка, села Львівка, Михайлівка.

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У Дружківці внаслідок влучання бомби “КАБ-250” загинули три людини, зруйновано приватний будинок.

На Львівку росіяни скинули три КАБи – вбили цивільну особу, ще двох мешканців поранили. Пошкоджено 7 приватних будинків.

Шість разів ворог вдарив по Слов’янську, переважно дронами. Є поранений, пошкоджено 2 багатоквартирні і 2 приватні будинки, господарську споруду, автомобіль.

Наслідки обстрілу росіянами Донецької області
Наслідки обстрілу росіянами Донецької області

Одну людину травмовано у Малотаранівці, пошкоджено приватний будинок.

У Краматорську війська РФ поцілили по підприємству, а також пожежно-рятувальних частинах – пошкоджено будівлю та автомобілі.

У Михайлівці пошкоджено 7 приватних будинків, автобусну зупинку, будинок дозвілля, цивільну інфраструктуру.

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