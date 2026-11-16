Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Четверо людей загинули та четверо постраждали через обстріли Донецької області минулої доби, повідомили у Національній поліції.

За минулу добу поліція зафіксувала 1 295 ударів по лінії фронту та житловому сектору Донеччини.

Під вогнем перебували шість населених пунктів: міста Дружківка, Краматорськ, Слов’янськ, селище Малотаранівка, села Львівка, Михайлівка.

Реклама

У Дружківці внаслідок влучання бомби “КАБ-250” загинули три людини, зруйновано приватний будинок.

На Львівку росіяни скинули три КАБи – вбили цивільну особу, ще двох мешканців поранили. Пошкоджено 7 приватних будинків.

Шість разів ворог вдарив по Слов’янську, переважно дронами. Є поранений, пошкоджено 2 багатоквартирні і 2 приватні будинки, господарську споруду, автомобіль.

Наслідки обстрілу росіянами Донецької області

Одну людину травмовано у Малотаранівці, пошкоджено приватний будинок.

У Краматорську війська РФ поцілили по підприємству, а також пожежно-рятувальних частинах – пошкоджено будівлю та автомобілі.

У Михайлівці пошкоджено 7 приватних будинків, автобусну зупинку, будинок дозвілля, цивільну інфраструктуру.