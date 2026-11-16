Четверо людей загинули та четверо постраждали через обстріли Донецької області минулої доби, повідомили у Національній поліції.
За минулу добу поліція зафіксувала 1 295 ударів по лінії фронту та житловому сектору Донеччини.
Під вогнем перебували шість населених пунктів: міста Дружківка, Краматорськ, Слов’янськ, селище Малотаранівка, села Львівка, Михайлівка.
У Дружківці внаслідок влучання бомби “КАБ-250” загинули три людини, зруйновано приватний будинок.
На Львівку росіяни скинули три КАБи – вбили цивільну особу, ще двох мешканців поранили. Пошкоджено 7 приватних будинків.
Шість разів ворог вдарив по Слов’янську, переважно дронами. Є поранений, пошкоджено 2 багатоквартирні і 2 приватні будинки, господарську споруду, автомобіль.
Одну людину травмовано у Малотаранівці, пошкоджено приватний будинок.
У Краматорську війська РФ поцілили по підприємству, а також пожежно-рятувальних частинах – пошкоджено будівлю та автомобілі.
У Михайлівці пошкоджено 7 приватних будинків, автобусну зупинку, будинок дозвілля, цивільну інфраструктуру.