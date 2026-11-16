Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
У двох районах Києва зафіксовано падіння уламків ворожих БпЛА (оновлено)
У двох районах Києва зафіксовано падіння уламків ворожих БпЛА (оновлено)
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Демократи отримали 55-те місце у Сенаті завдяки сенсаційній перемозі у Міссісіпі
Демократи отримали 55-те місце у Сенаті завдяки сенсаційній перемозі у Міссісіпі
Як годують у монастирях? Рецепти з Афону
Як годують у монастирях? Рецепти з Афону
Буданов про те, чи відмовилася Росія від вимоги вивести війська з Донбасу: буде угода – повідомимо
Буданов про те, чи відмовилася Росія від вимоги вивести війська з Донбасу: буде угода – повідомимо
Лубінець: в Одеському СІЗО виявили ув’язненого, який перебуває під вартою майже 10 років без вироку суду
Лубінець: в Одеському СІЗО виявили ув’язненого, який перебуває під вартою майже 10 років без вироку суду
Зеленський доручив Корецькому підготувати програму безкоштовного проїзду у наземному транспорті Києва
Зеленський доручив Корецькому підготувати програму безкоштовного проїзду у наземному транспорті Києва
ГоловнаСуспільствоЖиття

На порталі “War&Sanctions” опублікували дані 11 банків, які забезпечують роботу окупантів на ТОТ

Росія використовує банківські послуги як один з інструментів примусової інтеграції тимчасово окупованих територій України.

На порталі “War&Sanctions” опублікували дані 11 банків, які забезпечують роботу окупантів на ТОТ
Фото: ГУР Міноборони

На порталі “War&Sanctions” опублікували дані 11 російських банків, які працюють на тимчасово окупованих територіях, задіяні у централізованих схемах Росії з обходу санкцій, а також обслуговують підприємства російського військово-промислового комплексу.

Про це повідомили у ГУР Міноборони.

Зазначається, що Росія використовує банківські послуги на ТОТ як один з інструментів примусової інтеграції тимчасово окупованих територій України, зокрема через урядову програму “Госпрограмма. Новые территории”, за якою видаються пільгові іпотечні кредити та кредитування під заставу нерухомості на ТОТ України.

Реклама

Така діяльність спрямована на штучне примусове впровадження рубльової зони, стимулювання незаконної паспортизації (оскільки послуги надаються виключно громадянам РФ), легалізацію незаконного відчуження та обігу нерухомого майна українських громадян на користь окупантів.

Російські банки на тимчасово окупованих територіях обслуговують органи окупаційної влади та армію РФ, проводять розрахунки для підприємств, що співпрацюють з агресором.

До публікації, зокрема, увійшли:

  • комерційний банк “РостФинанс”, який розгорнув мережу офісів на ТОТ Донецької, Луганської та Запорізької областей, і бере участь у реалізації зазначених іпотечних програм;
  • Генбанк, який після 2014 року переніс свою операційну діяльність до тимчасово окупованого Криму, ставши опорною фінустановою окупаційної адміністрації (із прямим володінням частками через окупаційні органи влади Криму та Севастополя);
  • “Черноморский банк развития и реконструкции”, що використовує активи та майно української фінансової установи, незаконно експропрійовані російською владою після анексії Криму.

Окрім того, у переліку є банки, задіяні у реалізації урядових схем рф, спрямованих на подолання міжнародної фінансової ізоляції, функціонуванні регіональних клірингових платформ, обслуговуванні державного оборонного замовлення та підприємств російського ВПК.

  • Розділ містить уже 40 банків, фінансових установ та платіжних систем, які в різній мірі забезпечують російську агресію. 
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies