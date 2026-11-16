Росія використовує банківські послуги як один з інструментів примусової інтеграції тимчасово окупованих територій України.

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На порталі “War&Sanctions” опублікували дані 11 російських банків, які працюють на тимчасово окупованих територіях, задіяні у централізованих схемах Росії з обходу санкцій, а також обслуговують підприємства російського військово-промислового комплексу.

Про це повідомили у ГУР Міноборони.

Зазначається, що Росія використовує банківські послуги на ТОТ як один з інструментів примусової інтеграції тимчасово окупованих територій України, зокрема через урядову програму “Госпрограмма. Новые территории”, за якою видаються пільгові іпотечні кредити та кредитування під заставу нерухомості на ТОТ України.

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Така діяльність спрямована на штучне примусове впровадження рубльової зони, стимулювання незаконної паспортизації (оскільки послуги надаються виключно громадянам РФ), легалізацію незаконного відчуження та обігу нерухомого майна українських громадян на користь окупантів.

Російські банки на тимчасово окупованих територіях обслуговують органи окупаційної влади та армію РФ, проводять розрахунки для підприємств, що співпрацюють з агресором.

До публікації, зокрема, увійшли:

комерційний банк “РостФинанс”, який розгорнув мережу офісів на ТОТ Донецької, Луганської та Запорізької областей, і бере участь у реалізації зазначених іпотечних програм;

Генбанк, який після 2014 року переніс свою операційну діяльність до тимчасово окупованого Криму, ставши опорною фінустановою окупаційної адміністрації (із прямим володінням частками через окупаційні органи влади Криму та Севастополя);

“Черноморский банк развития и реконструкции”, що використовує активи та майно української фінансової установи, незаконно експропрійовані російською владою після анексії Криму.

Окрім того, у переліку є банки, задіяні у реалізації урядових схем рф, спрямованих на подолання міжнародної фінансової ізоляції, функціонуванні регіональних клірингових платформ, обслуговуванні державного оборонного замовлення та підприємств російського ВПК.