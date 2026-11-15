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​Естонія вирішила закрити кордон із Росією

МЗС повідомило про це рішення Фінляндію, Латвію і Литву.

​Естонія вирішила закрити кордон із Росією
Естонсько-російський кордон
Фото: ERR

Естонія закриє всі прикордонні переходи з Росією з 1 грудня. 

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

За його словами, таке рішення ухвалили після чітких доказів того, що російська військова розвідка ГРУ організувала диверсійну атаку проти естонського підприємства оборонної промисловості.

Росія має усвідомити, що ворожі дії проти Естонії мають свої наслідки. Будь-які спроби залякати, дестабілізувати чи підірвати безпеку країни не залишаться без відповіді, наголосив Цахкна.

Закриття пунктів пропуску зменшить можливості Росії проводити ворожу діяльність в Естонії та посилить зусилля країни у боротьбі з обходом санкцій, вважає естонський міністр.

Цахкна вже повідомив про це рішення своїх колег із Фінляндії, Латвії та Литви.

  • Служба внутрішніх справ Естонії підтвердила, що російська військова розвідка ГРУ наказала організувати підпал естонського підприємства оборонної промисловості Threod Systems 14 листопада. Спроба виявилася невдалою.
  • Напад стався вночі. Threod Systems, як відомо, виробляє безпілотники.
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